Sessiz istifanın etkisi artıyor

Yayınlanma: 11.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.01.2023 - 07:00

Firmaların yerel ve küresel riskler karşısında aldıkları çeşitli önlemler doğrultusunda küçülmeye giderek daha az çalışanla operasyonları sürdürme çabası çalışanların üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Yoğun çalışma saatlerinin hem sosyal ve özel yaşantı saatlerine ayrılan vakitleri sınırlaması hem de maaş ödemelerinin ihtiyaçları karşılamaması çalışanları sessiz istifaya yönlendirdi.

Sessiz istifanın tanımına dair açıklamada bulunan Eleman.net CEO’su Murat Günay, “Aslına bakarsanız sessiz istifa, çalışanın işinden istifa etmesi anlamına gelmiyor, sadece bir iş için tanımda yer alan görevleri yerine getirip diğer tüm sorumlulukları reddetmeyi kapsıyor. Özellikle yaptığı işten memnun olmayan, kopma seviyesine gelen ve bununla birlikte çalışmasının karşılığında aldığı ücretin ihtiyaçlarını karşılamadığını düşünen çalışanlar sessiz istifaya yönelerek işlerini minimum performansta yürütüyor” dedi.

PANDEMİ SESSİZ İSTİFAYI TETİKLEDİ

Pandeminin başlangıcından bugüne birçok çalışanın işinden çıkarılması ya da sektör değiştirerek zorlu şartlar altında çalışmak zorunda kalması sessiz istifa kavramının ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Özellikle çalışanların, pandemi sırasında işverenlerin kendilerine nasıl davrandığını gözden geçirmesi ve şirketlerin destek sunup sunmadığına dair gözlemler yapması bu noktada etkili oldu. Sessiz istifanın oluşma sürecine dair Günay, “Son zamanlarda sosyal medya platformlarında birçok ‘sessiz istifa’ videosu viral oldu. İnsanlar çektikleri videolar ile sessiz istifanın işlerini bırakmak anlamına gelmediğini, tam tersine işlerinin hayatlarını ele geçirmesinin önüne geçtikleri mesajını verdiler. İnsanlar son zamanlarda hayatın değerini daha çok anlamaları sebebiyle çalıştıkları firmalar tarafından gerek iş motivasyonu gerekse maddi ihtiyaçlar doğrultusunda önemsenmeyi istiyorlar. Firmalar bu talepleri dikkate almadığı takdirde muhtemelen sessiz istifalar giderek artacak” dedi.

SESSİZ İSTİFANIN ÖNÜNE GEÇMENİN YOLLARI

Ülkemizin mavi yaka ve ara kademe pozisyonlarda en büyük dijital istihdam platformu Eleman.net’in araştırmalarına göre yoğun çalışma sürelerinin yanı sıra kurum içinde uzun zamandır çalışan bir kişi ile o kuruma yeni katılan kişinin ücret farklarının açılması önemli etkenlerin başında gelirken, yapılan zamların çalışan nezdinde yetersiz görüldüğü ara kademe pozisyonları en çok sessiz istifaya yönelen grup olarak öne çıktı. Çalışanlarının motivasyonunu önemseyerek bu doğrultuda çalışmalar yapmanın yanı sıra hem maaş iyileştirmesi hem de yan haklar sunan şirketler çalışanlarına değer verdiğini göstererek sessiz istifanın önüne geçebildi. Ayrıca dikey organizasyon yapısından yataya doğru geçiş yaparak yöneticilerle ara kademe arasındaki diyaloğu artıran bir kurum kültürüyle ‘ben’ duygusundan uzaklaşıp ‘biz’ duygusuna odaklanan şirketler başarılı sonuçlar aldı. Z kuşağı ve sessiz istifa sürecine giren çalışanlar hakkında konuşan Eleman.net CEO’su Murat Günay, “Z kuşağı diğer kuşaklara oranla ‘sessiz istifa’ olgusuna hiç yönelmiyor. Z kuşağındaki bireyler çalıştıkları kurumlara taleplerini direkt iletiyor ve yerine gelmemesi halinde yeni başlangıçlara hızla yelken açıyorlar. Eski kuşaklar ise sessiz istifaya yöneliyor. Aslında sağlıklı bir sürecin ilerlemesi için çalışanların bağlı olduğu yönetici ya da İK departmanı ile açık iletişimde olarak bulundukları durumu tüm şeffaflığıyla anlatmaları gerekiyor” dedi.