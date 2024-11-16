Ne palamut ne hamsi! Balık tezgahının yeni gözdesi olmaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 16.11.2024 - 12:16

Güncelleme: 16.11.2024 - 12:16

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Tarım Ürünleri A.Ş. Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balık çeşitliliğinin artması hem esnafı hem de vatandaşları sevindirdi. Sezon başında yaşanan bolluk nedeniyle fiyatı 60 liraya kadar düşen palamutun azalmasıyla birlikte fiyatı da yükselişe geçti. Fiyatı 175-250 lira arasında değişen palamut, tezgahlarda yerini çinekop, istavrit ve hamsiye bırakmaya başladı.

Balık fiyatlarının makul seviyelerde olduğunu belirten Bandırma Balık Hali esnafı, halkı taze balık yemeye davet etti. Tezgahlarda palamut balığının azaldığını ifade eden balıkçı Okan Balıbek, "Palamut balığının artık sonlarına geldik. Yerine tekir, barbun, çinekop, hamsi ve mezgit geliyor. Fiyatlar oldukça uygun. Çinekopun kilosu 350 lira, tekir ve barbunun kilosu 250-300 lira, mezgit 200-250 lira, Marmara yerlisi ise 250 liradan alıcılarını bekliyor. Halkımızı hem fiyatları hem de çeşitliliği değerlendirmeye davet ediyorum" dedi.

Bandırmalı balıkçılar, hamsi ve çinekop bolluğunun vatandaşların talebini karşılayacağını dile getirdi. Balıkçılar, Marmara Denizi'nden çıkan balıkların hem fiyat hem de lezzet açısından dikkat çektiğini belirtti.