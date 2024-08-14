Sezonun ilk kuru inciri 700 liradan satıldı

Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da, sezonun ilk ürünü, Aydın Ticaret Borsasınca kilogramı sembolik olarak 700 liradan satın alındı.

AA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 13:37
Sezonun ilk kuru inciri 700 liradan satıldı
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Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen kuru incir alım törenine Germencik, Köşk ve Buharkent ilçelerinden 8 üretici 86 kilogram incir getirdi.

Ürünler, temsili olarak 700 liradan satın alındı.

Törene katılan Aydın Valisi Yakup Canbolat, dünyanın en kaliteli incirinin toprak yapısı ve ikliminden dolayı Aydın'da yetiştiğini söyledi.

REKOLTEDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Kentte 16 bin çiftçinin incir üretiminde yer aldığını aktaran Canbolat, "İlimiz incir üretimiyle ülke sıralamasında birinci konumdadır. Valilik olarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisinde bu derece öneme sahip olan incirin üretimden pazarlamasına kadar her safhasında, üreticilerimiz ve ticaret erbabımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Yeni sezonun ilk kuru incirini sembolik fiyatla 700 liradan alarak kuru incir sezonunu açıyoruz" dedi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da bu sezon incir kaliteli olmasına rağmen hava şartlarından dolayı rekoltede düşüş beklediklerini ifade etti.


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