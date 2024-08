Konya Ovası'nda yetişiyor: Ekildikten 75 gün sonra hasat ediliyor...

Yayınlanma: 14.08.2024 - 10:49

Güncelleme: 14.08.2024 - 10:49

Konya’nın Çumra ilçesinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan, kendine has tadı, rengi ve kokusuyla talep gören Çumra kavunu yetiştiriciliği her geçen yıl artıyor. Nisan ayı sonunda ekimi yapılan Çumra kavununda hasat Ağustos ayı ortalarında başlıyor. Çiftçiler ise ekiminden hasat zamanına kadar kavuna adeta çocuğuna bakar gibi bakıyor. Hasatta ilk olarak sapı kesilerek dalından ayrılan kavunlar insan gücüyle tek tek tarladan toplanıyor. Daha sonra kavunlar Türkiye’nin dört bir tarafının yanı sıra dünya pazarlarına da gönderiliyor.

“KAVUNLARIMIZA KÖRPE ÇOCUĞA BAKAR GİBİ BAKIYORUZ”

Çumra yöresinde kavun üretimi yapan çiftçi Ramazan Akyol, “Kavun ekmeye Nisan ayının sonuna doğru başlıyoruz. Malç çekiyoruz, malç olarak bilinen bizim bölgede naylon çekme işlemi, bunda da damlama sulama yapıyoruz. 70 santim aralıklarla ekiyoruz kavunlarımızı. Ekimi bitirdikten sonra 1 hafta ile 10 gün sonra boğaz dediğimiz bölgeleri doldurmaya başlıyoruz. Yani bu işlem sayesinde hava almıyor, pis ot çıkması önlenerek daha faydalı oluyor. Allah'ın izniyle ekimle hasadımızın arasında 75 gün oluyor. Sulamasını birer hafta arayla, mahsulün durumuna göre takip ediyoruz. Kavunlarımıza körpe çocuğa bakar gibi bakıyoruz. Her gün içindeyiz bir gün gelmediğimiz yok araziye, takip ediyoruz. Su, ilaç ve gübre durumuna göre hepsini ölçümlü bir şekilde veriyoruz. Yani gelip de bugün bunu istemiyor demiyoruz. Mahsul ne istiyor ona göre, ne fazla ne eksik hepsini eşit bir şekilde veriyoruz” dedi.

“TARLA ÇIKIŞI 7 LİRA, TEZGAHLARDA 10-13 LİRA ARASINDA GİDİYOR”

Tarlada kavun fiyatının 7 lira olduğunu söyleyen çiftçi Akyol, “Kavunlarımıza ilaçtır, başka bir üründür hiç girmiyoruz, sadece atılacak önemli olan ilaçlar var mesela külleme ilacıdır yani kurutmaz, mantar ilacıdır bu gibi ilaçlar. Tadına gelince bizim bu ovanın, bu yörenin toprağından alıyor. Müşterimizi biz bulmadık, onlar bizi buldu. Kavunumuz güzel, kaliteli, tatlı her konuda güzel olunca yani Türkiye'nin hatta dünyanın her yerinden geliyorlar. Adam kalkıp bin kilometreden 3 ton kavun almaya geliyor. Çoğunun da amacı ticaret falan değil kavun tatlı olunca yemek için tüm ülkemizden geliyorlar. Çumra kavunundan başka kavunu hiçbir yerde bulamazlar. Tat, kilo, ebadı ve en önemlisi lezzeti başka bir yerde bulamazlar. O yüzden bizi tercih ediyorlar. Biz de sebepleniyoruz onlar da sebepleniyor. Geçen seneyle bu sene aynı gidiyor fiyatlar. Tonajımız var Allah'a şükür. Toprağın verdiğini zaten hiçbir şey vermez, biz sebebini işledik, emeğimizin karşılığını da aldık. Şu an tarla çıkışı 7 lira, tezgahlarda 10-13 lira arasında gidiyor şükür. Üretici de kazanıyor, aracı da kazanıyor, vatandaşımız da rahat bir şekilde alıyor” şeklinde konuştu.

Mersin'in Silifke ilçesinden yurt dışına kavunları kurutma yöntemi ile gönderdiklerini anlatan gıda mühendisi Hüseyin Altındaş ise, “Bizim tesisimizde dondurarak kurutma, yani teknolojiyle biz bütün suyu olan her şeyi kurutabiliyoruz. Ama bölgeden dolayı da meyve ve sebze yoğunlukta çalışıyoruz. Biz yıllık planlamalarımızı bölgenin ve birçok noktanın meyve ve sebze durumuna göre hareket ederek bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Bu kavunla buluşma durumumuzda tabii ki biz bunun araştırmalarını yapıyoruz. Birazcık da tesadüf oldu. İş seyahati sırasında bu kavunları biz gördük ve buraya geldik. Buranın kavunu toprağı, yöresi ve havasından tabii ki çok çok daha önde olduğu için bu da bizim için çok önemli. Çünkü biz ürünleri kurutuyoruz. Ne kadar lezzeti yani şekeri, aroması yüksekse bu bizim için son tüketicide çok çok önemli bir hale geliyor. Bu görmüş olduğunuz ürünler sadece ülkemize değil Amerika'dır, Almanya'da birçok noktaya aslında biz buradaki kavunun gönderimini sağlıyoruz” diye konuştu.