Çal'da sıcaklık tarım takvimini değiştirdi: Hasat 1 ay erken başladı

Yayınlanma: 14.08.2024 - 09:58

Güncelleme: 14.08.2024 - 09:58

Denizli’de bu yıl mevsim normallerin üstünde seyreden hava sıcaklıkları, Çal ilçesinde üzüm bağlarını olumsuz etkiledi. Normal şartlarda Eylül ayında başlayan üzüm hasadı, bu yıl küresel ısınma nedeniyle bir ay öncesinden, Ağustos ayında başladı. Bölgedeki çiftçiler, artan sıcaklıkların ve mevsimsel düzensizliklerin üzümlerin olgunlaşma sürecini hızlandırdığını belirtti. Bu durum, üzüm üretiminde önemli bir merkez olan Çal'da, hasat zamanında değişikliğe yol açtı. Üzümlerin olgunlaşma sürecinin değişmesi, ürün kalitesi ve sofralık üzüm ve pekmez üretimini de etkileyebilecek bir gelişme olduğu bildirildi.

Yetkililer, bu tür iklim değişikliklerinin tarımsal üretimi tehdit edebileceğini ve üreticilerin bu şartlarda uyum sağlaması için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı. Çal’daki üzüm üreticileri, küresel ısınmanın etkileriyle başa çıkmakta zorlanırken, küresel ısınmanın etkileri tarım bölgelerinde etkisini göstermeye devam ediyor.