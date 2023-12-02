SGK, 75 uzman yardımcısı alacak: SGK işe alım başvurusu ne zaman nerden yapılacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sınavla 75 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak.

AA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 09:32
SGK, 75 uzman yardımcısı alacak: SGK işe alım başvurusu ne zaman nerden yapılacak?
Abone Ol google-news

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvurular, 4 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Başvuru formları, e-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" bölümünden veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/"adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuruların arasından en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sınav, 10 Ocak-19 Ocak tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında gerçekleştirilecek.

Giriş sınavı, tek aşamalı ve sözlü olacak.

Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabilecek.


SGK işe alım

İlgili Haberler

SGK uzmanı uyardı! Borçlanma maliyeti artacak SGK uzmanı uyardı, borçlanma yapacaklar dikkat:

SGK uzmanı uyardı! Borçlanma maliyeti artacak SGK uzmanı uyardı, borçlanma yapacaklar dikkat:
SGK uzmanı uyardı! 'Emeklilik iptali riskiyle karşılaşabilirsiniz'

SGK uzmanı uyardı! 'Emeklilik iptali riskiyle karşılaşabilirsiniz'
SGK Uzmanı Özgür Erdursun emeklilere kötü haber: Dezavantajlı duruma düşecek!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun emeklilere kötü haber: Dezavantajlı duruma düşecek!

En Çok Okunan Haberler