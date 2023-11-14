SGK Uzmanı Özgür Erdursun emeklilere kötü haber: Dezavantajlı duruma düşecek!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 15:28

Güncelleme: 14.11.2023 - 15:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" iddialarının ardından temmuz ayında umduğu zammı bulamayan milyonlarca emeklinin gözü 2024 zammında.

Bu gelişmelerle birlikte 1 Ocak 2024'de emeklilere yapılacak zamma ilişkin açıklamada bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi: "1 Ocak 2024'de SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ortalama yüzde 40 oranında enflasyon farkı verilecek. 7.500 TL'ye tamamlanan en düşük emekli aylığı da 10.000 TL'ye yükseltilecek gibi gözüküyor!"

??1 Ocak 2024'de SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ortalama %40 oranında enflasyon farkı verilecek.

??7.500 TL'ye tamamlanan en düşük emekli aylığı da 10.000 TL'ye yükseltilecek gibi gözüküyor!

??Çok çalışan, çok prim günü olanlar ile asgari ücretin üstünde çalışarak daha fazla… — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) November 14, 2023

"DEZAVANTAJLI DURUMA DÜŞECEK"

Öte yandan emeklilere bir de kötü haber veren Erdursun, şöyle devam etti:

"Çok çalışan, çok prim günü olanlar ile asgari ücretin üstünde çalışarak daha fazla sigorta primi ve vergi ödeyenler emekli aylıklarında dezavantajlı duruma düşecek!"

??1 Ocak 2024'de SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ortalama %40 oranında enflasyon farkı verilecek.

??7.500 TL'ye tamamlanan en düşük emekli aylığı da 10.000 TL'ye yükseltilecek gibi gözüküyor!

??Çok çalışan, çok prim günü olanlar ile asgari ücretin üstünde çalışarak daha fazla… — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) November 14, 2023

Erdursun'un paylaşımı öncesi geçtiğimiz haftalarda emekli maaş zammına ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" dedi.

Hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kanun gereği temmuz ve ocak aylarında enflasyon farkı kadar zam alıyorlar. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyorlar.