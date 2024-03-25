SGK açıkladı: Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon

SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 21:48
SGK açıkladı: Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon
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Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)'ndan yapılan açıklamada ölüm aylığı alan yaklaşık 3,3 milyon hak sahibine başvuru yapmaları şartıyla 5 bin TL promosyon ödeyecekleri belirtildi.

Konuyla ilgili SGK'nın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

Bunun dışında, SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır."


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