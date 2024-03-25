Altın ne kadar kazandıracak? Dev ABD'li yatırım bankası Goldman’dan emtia tahmini

Dev ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, faiz oranlarında indirimlerin bu yıl emtia fiyatlarına fayda sağlayacağını öngörerek, ham madde fiyatlarının yüzde 15 yükseleceğini belirtti. Metaller için fiyat tahminini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:40
Altın ne kadar kazandıracak? Dev ABD'li yatırım bankası Goldman’dan emtia tahmini
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Dev ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'a göre, ABD ve Avrupa'daki merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmeye başlaması ve endüstriyel ve tüketici talebinin desteklenmesine yardımcı olmasıyla emtia fiyatları bu yıl yükselecek.

Samantha Dart ve Daan Struyven'in de aralarında bulunduğu analistler, bakır, alüminyum, altın ve petrol ürünlerininn fiyatında artış beklediğini belirtti.

'HAMMADDE YÜZDE 15 ORANINDA ARTACAK'

Analistler, 24 Mart tarihli notta, borçlanma maliyetlerinin düşmesi, üretimin toparlanması ve jeopolitik risklerin devam etmesi nedeniyle hammaddelerin 2024'te ortalama yüzde 15 oranında artabileceğini söyledi.

Hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de Avrupa Merkez Bankası'ndaki (ECB) politika yapıcılar, enflasyon düşerken bu yıl borçlanma maliyetlerini düşürme niyetinde olduklarının sinyalini verdi. Buna ek olarak Çin de toparlanması da piyasaya destek oldu. 

'EN BÜYÜK ARTIŞ...'

Daha gevşek finansal koşullardan kaynaklanan büyüme dürtüsünün fiyatlar üzerindeki olumlu etki olacağını belirten analistler, "Durgunluğıun olmadığı ortamda ABD faiz indirimlerinin emtia fiyatlarında artışa yol açtığını, en büyük artışın metallerde (özellikle bakır ve altın), ardından da ham petrolde geldiğini görüyoruz" dedi.

Emtia fiyatları ham petrolün güçlenmesi, altının rekor kırması ve bakırın ton başına 9 bin doları aşmasıyla ilk çeyrekte artış göstermişti.

METALLER İÇİN FİYAT TAHMİNİ

Goldman'ın yılsonu fiyat tahminleri ise bakır için ton başına 10 bin dolar, alüminyum için ton başına 2 bin 600 dolar ve altın için ons başına 2 bin 300 dolar olarak belirlendi.


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