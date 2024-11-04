SGK AKP'li belediyeden aldığı arsayı bir milyon dolar zararına satıyor!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 18:08

Güncelleme: 04.11.2024 - 18:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği 'Kemal KIlıçdaroğlu Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) batırdı' tezlerine karşı söz konusu kurumun AKP döneminde uğradığı zarar dikkat çekici. Bunlardan bir tanesi de Esenler Belediyesi'nin bir arsa satışında yaşandı.

SGK, AKP’li Esenler Belediyesi’nin kendisine sattığı arsayı, aldığı fiyattan yaklaşık bir milyon dolar daha düşük bir bedel üzerinden satışa çıkardı. SGK’nın satışa çıkardığı yaklaşık 11 bin metrekarelik arsa, imar planlarında eğitim tesis alanı olarak ayrılmış durumda.

Kayyum atamalarıyla gündemin bir numaralı konusu olan belediyeler, tartışmalı uygulamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Çok sayıda belediyeye kayyum atanırken AKP’li belediyeler, düzenlerini sessizce devam ettiriyor.

SGK’nın, pazar günü Resmi Gazete’de yayınlanan arsa satışı ilanı AKP’li Esenler Belediyesi’nin, kamuoyuna mal olmuş bir icraatın yeniden gündeme getirdi.

ARSANIN GEÇMİŞİ

Esenler Belediyesi 2019 yılında, vergi borçlarına karşılık, Atışalanı/Oruç Reis mahallesinde bulunan 11 bin 93 metrekarelik arsayı devlete satma kararı aldı. Esenler Belediyesi’nin o tarihte günü geçmiş SGK borcu 40 milyon TL olarak açıklanmıştı. Sayıştay Raporu’na yansıyan bilgiye göre, Esenler Belediyesi söz konusu arsayı 8 Mart 2019’da SGK’ya, 41 milyon 601 bin 112 TL sattı. O tarihteki döviz kuruna göre satış bedeli, 7 milyon 630 bin dolar tutmuştu.

SGK’NIN BİR MİLYON DOLARLIK ZARARI

SGK, Esenler Belediyesi’nin borcuna karşılık aldığı arsayı, 2021 yılında 43 milyon TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı. Ancak SGK ihale ilanını, ilanın yayınlandığı tarihten 5 gün sona iptal etti. SGK söz konusu ilanı geçtiğimiz Pazar günü yeniden yayımladı. 2021 yılında 43 milyon TL muhammen bedel belirlediği arsa için SGK bu kez, 225 milyon TL tahmini satış bedeli açıkladı. İhale 19 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Esenler Belediyesi’nden 41 milyon 601 bin TL’ye aldığı arsayı SGK’nın şimdi, 225 milyon TL’ye satışa çıkarması TL bazında büyük bir fark gibi gözükmekle beraber, gerçekte durum oldukça farklı. Dolar cinsinden düşünüldüğünde SGK, 7 milyon 630 bin dolara aldığı arsayı, 6 milyon 575 bin dolara satışa çıkarmış oluyor. Tahmini bedel üzerinden satışın gerçekleşmesi durumunda SGK yaklaşık bir milyon dolar zarar etmiş olacak.