SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: Bakan Işıkhan düzenlemeyi duyurdu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçlarının ödenmesine yönelik yeni bir kolaylığın uygulamaya alındığını açıkladı. Yapılan düzenleme ile borç yapılandırma süreçlerinde vatandaşların üzerindeki yükün azaltılması hedefleniyor.

SGK PRİM BORÇLARINDA YENİ DÜZENLEME

Bakan Vedat Işıkhan, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını duyurdu. Yeni uygulamayla birlikte borçların daha esnek koşullarla ödenebilmesinin önü açıldı.

TAKSİTLER EŞİT TUTARLI OLACAK

Düzenleme kapsamında, tecil işlemlerinde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesi sağlandı. Böylece SGK prim borçlarının geri ödenmesinde ödeme planları daha öngörülebilir hale getirildi.

BAKAN IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA

Bakan Işıkhan, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde %10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz.