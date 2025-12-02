SGK düğmeye bastı: Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi!

Aydın merkezli iki ilde, sağlıklı kişiler adına sahte engelli raporu düzenleyerek erken emeklilik sağlayan ‘Joker Çetesi’ne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Çete üyelerinin, sağlıklı kişilerin yerine "joker" olarak adlandırılan kişileri hastanelerdeki heyet muayenelerine sokarak usulsüz şekilde engelli raporu aldığı ve bu yöntemle emeklilik sağladığı belirlendi.

SGK YENİDEN İNCELEME BAŞLATTI

Aydın’da 2020-2023 yılları arasında engelli raporuyla erken emekli olduğu tespit edilen yaklaşık bin 500 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından incelemeye alındı.

SGK, sahte raporlarla emekli edildiği değerlendirilen kişilerin dosyalarını yeniden açarak bin 500 kişiyi farklı hastanelerde tekrar muayeneye sevk etti. Yapılan değerlendirmelerde, yüzde 40’ın altında engellilik oranına sahip olduğu ve sahte evrakla emekli edildiği belirlenen yaklaşık 800 kişinin emeklilik haklarının iptal edildiği öğrenildi. Ayrıca bu kişilerin bugüne kadar aldıkları maaşların geri tahsili için süreç başlatıldı. İncelemelerin kapsamının genişletildiği de aktarıldı.

SAHTE SİGORTALI TESPİTLERİ 200 BİNE YAKLAŞTI

SGK’nın denetimlerinde 2023’te 89 bin, 2024’te ise 100 bine yakın sahte sigortalı tespit edildi. Denetimlerde özellikle “naylon şirketler” öne çıktı. Usulsüzlük belirlenen kişilerin emekliliklerinin sonlandırılması ve yapılan ödemelerin yasal faiziyle geri alınması kararlaştırıldı.