İşte Süleyman Soylu'nun üstünü örtmeye çalıştığı SGK yolsuzluğunun ayrıntıları

10 Kasım 2021 Çarşamba, 09:28

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) başlatılan 1 milyar TL’lik yolsuzluk soruşturmasının ayrıntıları belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun bir dönem ortağı olduğu firmayı da kapsayan soruşturma kapsamında hazırlanan, “Finansal yük” tablosuna kaydedilen geri ödeme miktarı 20 milyon TL’yi geçti.

Bazı ilaç ve tıbbi cihaz ödemelerinde SGK’nin 1 milyar TL’ye yakın zarara uğratıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda üst düzey bürokrat görevinden alındı. Soruşturmanın, Mehmet Soylu’nun 28 Mayıs 2021 tarihinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ayrıldığı bir medikal firmasına yönelik olduğu öğrenilirken soruşturma kapsamında yeni bir adım daha atıldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre üniversite hastanelerinin, şirkete fazladan ödendiği belirtilen paraları, “Finansal yük” tanımlamasıyla kayıt altına aldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, şirketin bayileri aracılığıyla üniversite hastanelerine sattığı ürünlerin oluşturduğu kamu zararı şöyle kaydedildi:

• Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi: 11 milyon 350 bin TL

• Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi: 468 bin 930 TL

• Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi: 924 bin 548 TL

• Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi: 555 bin 170 TL

• Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi: 2 milyon 230 bin 396 TL

• Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi: 2 milyon 96 bin 540 TL

• Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 527 bin 831 TL

• Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 1 milyon 406 bin 790 TL

• Necmettin Erbakan Üniversitesi: 665 bin 665 TL

• Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi: 770 bin TL

‘DOSYALAR BEKLETİLİYOR’ İDDİASI

SGK’deki yolsuzluk soruşturması devam ederken Rehberlik ve Teftiş Daire Başkanı Mustafa Apaydın görevinden alındı. Apaydın’ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Oğuzhan Tekin getirildi. Tekin’in, geri ödeme taleplerini içeren yazıları imzalamadığı iddia edilirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tekin’in atamasının ardından yaptığı açıklamada, “Oraya Oğuzhan Tekin’i atadılar. Bu kişi Süleyman Soylu’nun hukuk müşaviri. Süleyman Soylu’nun kuzeninin görüldüğü dosyanın başına müfettiş olmayan Süleyman Soylu’nun eski danışmanı ve AKP Milletvekili aday adayını getirdiler” ifadelerini kullandı.