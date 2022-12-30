SGK müdürlükleri nerededir? SGK müdürlükleri çalışma saatleri kaç? İstanbul, Ankara, İzmir SGK şubeleri

30 Aralık 2022 Cuma, 07:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece yaptığı açıklamada Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yaş şartı aranmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Yapılacak düzenlemeyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın şartları tamamlayanlar emekli olabilecek. Yapılan açıklamaları takip eden yurttaşlar SGK müdürlükleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek ve hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen yurttaşlar SGK merkezlerine gitmeye hazırlanıyor. SGK'nın resmi internet sitesinde oluşan bir hata nedeniyle şubelerin adres bilgilerine ulaşamayan yurttaşlar, SGK müdürlüklerinin adreslerini öğrenmeye çalışıyor

İŞTE İL İL, İLÇE İLÇE TÜM EYT BAŞVURU MERKEZLERİ...

Bu harita, Başarsoft Bilgi Teknolojileri tarafından Cumhuriyet.com.tr'ye özel olarak hazırlanmıştır.

Tüm Türkiye'deki SGK merkezlerinin konum ve adreslerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

SGK MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

SGK şubeleri hafta içi 08:30–17:00 arasında hizmet veriyor. SGK çalışanları 12.30-13.30 arasında öğle arası tatiline giriyor.

İSTANBUL SGK MERKEZLERİNİN ADRESLERİ

Arnavutköy Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (212) 597 56-36 / 46-36 / 02-60 / 58-86 / 38-81 / 59-98 / 06-45

Faks (212) 597 70 08

Adres MERKEZ MAHALLESİ FATİH CADDESİ NO:4 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL

E-posta [email protected]

Ataşehir Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (216) 565 40 42

Faks (216) 506 16 23

Adres KAYIŞDAĞI CAD. SELİMBEY SOK. NO:4 İÇERENKÖY-ATAŞEHİR/İSTANBUL

E-posta [email protected]

Avcılar Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (212) 590 98 54 -590 98 77-590 98 85

Faks (212) 590 98 82

Adres CİHANGİR MAHALLESİ ORMANLI CADDESİ NO:55 HÜKÜMET KONAĞI AVCILAR İSTANBUL

E-posta [email protected]

Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (212)630 61 00

Faks (212)630 90 62

Adres KİRAZLI MAHALLESİ 1215 SOKAK NO:6 BAĞCILAR İSTANBUL

E-posta [email protected]

Bakırköy Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon 0(212) 630 50 56

Faks 0(212) 630 90 41

Adres Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad. No:12 Bakırköy/İSTANBUL

E-posta [email protected]

Başakşehir Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (212)488 70 60(10HAT)

Faks (212)488 65 22

Adres BAŞAK MAH. MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ CAD. MİSSTANBUL ÇARŞI 5.ETAP NO:1 BAŞAKŞEHİR / İST.

E-posta [email protected]

Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (212)252 31 04

Faks (212)251 78 96

Adres PÜRTELAŞ MAHALLESİ MECLİSİ MEBUSAN YOKUŞU NO:5 FINDIKLI/BEYOĞLU/İSTANBUL

E-posta [email protected]

Beykoz Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (216) 537 06 00

Faks (216) 537 06 29

Adres GÜMÜŞSUYU MAH ŞEHİT BÜLENT KOCABIYIK CAD B BLK. KAT:1 NO:3 BEYKOZ/İSTANBUL

E-posta [email protected]

Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (212)251 09 11-15

Faks (212)249 51 50

Adres İNÖNÜ MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:129 HARBİYE-ŞİŞLİ İSTANBUL

E-posta [email protected]

Çatalca Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (212)789 47 09

Faks (212)789 26 51

Adres Kaleiçi Mah. Ademefendi Sok. No:20 Çatalca/İSTANBUL

E-posta [email protected]

Esenler Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (212) 343 29 41-343 29 42-438 21 53

Faks (212) 438 24 80

Adres FEVZİ ÇAKMAK MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:71 ESENLER/İSTANBUL

E-posta [email protected]

Esenyurt Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (212) 867 26 00 -29

Faks (212) 853 63 57

Adres CUMHURİYET MAH. NAZIM HİKMET BULVARI 1985 SOKAK NO:3 IHLAMUR PARKI YANI ESENYURT/İSTANBUL

E-posta [email protected]

Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (212)511 09 90

Faks (212)528 36 80

Adres KARAGÜMRÜK MH. ADNAN MENDERES BLV. (VATAN CD.) NO :68-70 FATİH İSTANBUL

E-posta [email protected]

Gaziosmanpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (212) 601 40 00 (30 Hat)

Faks (212)418 43 95

Adres MERKEZ MAH.SALİH PAŞA CD. NO:42 G.OSMANPAŞA İSTANBUL

E-posta [email protected]

Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (216)565 40 30

Faks (216)565 40 44

Adres Eğitim Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:161 Kadıköy/ İSTANBUL

E-posta [email protected]

Kartal Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon 0 (216) 457 48 60 (15 Hat)

Faks 0 (216) 457 48 82 - 0 (216) 457 48 77

Adres Bağlarbaşı Mh. Santral Sk. Maltepe Şehit Erol OLÇOK Kampüsü B Blok No:6 Maltepe/İSTANBUL

E-posta [email protected]

Küçükçekmece Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (212) 630 16 30 (10 Hat)

Faks (212) 656 78 00

Adres Halkalı Merkez Mahallesi 2.Okul Sokak No:11 Küçükçekmece / İSTANBUL

E-posta [email protected]

Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (216) 565 69 91/99

Faks (216) 565 69 93

Adres Yenişehir Mh. Ekinciler Cd. Kardelen Sk. No:10 Pendik/İSTANBUL

E-posta [email protected]

Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (216) 388 72 00

Faks (216) 388 72 23

Adres BAĞLARBAŞI MH. SANTRAL SK. MALTEPE ŞEHİT EROL OLÇOK KAMPÜSÜ A BLOK NO: 6/A MALTEPE/İSTANBUL

E-posta [email protected]

Pendik Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (216)491 90 47

Faks (216)375 45 40

Adres Yenişehir Mah. Ekinciler Cad. Kardelen Sok. No: 10 Pendik /İSTANBUL

E-posta [email protected]

Sarıyer Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (212) 299 07 02-03-04-06-18

Faks (212) 299 07 13

Adres FERAHEVLER MAHALLESİ MUHTAR CADDESİ NO:6 HÜKÜMET KONAĞI YANI SARIYER İSTANBUL

E-posta [email protected]

Şile Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (216) 704 26 18-19

Faks (216) 704 26 17

Adres AHMETLİ MAH.ÜSKÜDAR CAD. NO:307/1 ŞİLE İSTANBUL

E-posta [email protected]

Silivri Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (212) 729 02 00-06

Faks (212)729 02 07

Adres Piri Mehmet Paşa Mah. Albay Yunus Dirik Cad. Şerif Sok. No:48 SİLİVRİ İSTANBUL

E-posta [email protected]

Şişli Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (212) 224 09 40

Faks (212) 247 99 45

Adres MEŞRUTİYET MAH. HALASKARGAZİ CD. KÜÇÜKBAHÇE SOK. NO:10 ŞİŞLİ İSTANBUL

E-posta [email protected]

Sultangazi Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (212) 244 09 22

Faks (212) 244 19 61

Adres Uğur Mumcu Mh. 2347 Sk. No:16 Sultangazi/İSTANBUL

E-posta [email protected]

Tuzla Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (216) 495 48 21

Faks (216) 446 86 47

Adres YAYLA MAH ALİ İHSAN PAŞA CAD NO:39 TUZLA İSTANBUL

E-posta [email protected]

Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (216) 420 21 21

Faks (216) 420 21 47

Adres MEHMET AKİF MAH TAVUKÇUYOLU CAD NO:132 ÜMRANİYE İSTANBUL

E-posta [email protected]

Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon (212)534 69 30

Faks (212)635 08 25

Adres Zeyrek Mah. Atatürk Bulvarı No: 17 Fatih/ İSTANBUL

E-posta [email protected]

Zeytinburnu Sosyal Güvenlik Merkezi

Telefon 0 212 511 40 10

Faks 0 212 511 40 49

Adres Maltepe Mh. Gümüşsuyu Cd. No : 60 C Blok 34010 ZEYTİNBURNU/ İSTANBUL

E-posta [email protected]