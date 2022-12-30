SGK müdürlükleri nerededir? SGK müdürlükleri çalışma saatleri kaç? İstanbul, Ankara, İzmir SGK şubeleri
EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu şubelerine gitmeye hazırlanıyor. SGK müdürlükleri nerededir? SGK müdürlükleri çalışma saatleri kaç? İstanbul, Ankara, İzmir SGK şubeleri...
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece yaptığı açıklamada Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yaş şartı aranmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Yapılacak düzenlemeyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın şartları tamamlayanlar emekli olabilecek. Yapılan açıklamaları takip eden yurttaşlar SGK müdürlükleri önünde yoğunluk oluşturdu.
Prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek ve hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen yurttaşlar SGK merkezlerine gitmeye hazırlanıyor. SGK'nın resmi internet sitesinde oluşan bir hata nedeniyle şubelerin adres bilgilerine ulaşamayan yurttaşlar, SGK müdürlüklerinin adreslerini öğrenmeye çalışıyor
İŞTE İL İL, İLÇE İLÇE TÜM EYT BAŞVURU MERKEZLERİ...
Bu harita, Başarsoft Bilgi Teknolojileri tarafından Cumhuriyet.com.tr'ye özel olarak hazırlanmıştır.
Tüm Türkiye'deki SGK merkezlerinin konum ve adreslerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
SGK MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ
SGK şubeleri hafta içi 08:30–17:00 arasında hizmet veriyor. SGK çalışanları 12.30-13.30 arasında öğle arası tatiline giriyor.
İSTANBUL SGK MERKEZLERİNİN ADRESLERİ
Arnavutköy Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (212) 597 56-36 / 46-36 / 02-60 / 58-86 / 38-81 / 59-98 / 06-45
Faks (212) 597 70 08
Adres MERKEZ MAHALLESİ FATİH CADDESİ NO:4 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
E-posta [email protected]
Ataşehir Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (216) 565 40 42
Faks (216) 506 16 23
Adres KAYIŞDAĞI CAD. SELİMBEY SOK. NO:4 İÇERENKÖY-ATAŞEHİR/İSTANBUL
E-posta [email protected]
Avcılar Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (212) 590 98 54 -590 98 77-590 98 85
Faks (212) 590 98 82
Adres CİHANGİR MAHALLESİ ORMANLI CADDESİ NO:55 HÜKÜMET KONAĞI AVCILAR İSTANBUL
E-posta [email protected]
Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (212)630 61 00
Faks (212)630 90 62
Adres KİRAZLI MAHALLESİ 1215 SOKAK NO:6 BAĞCILAR İSTANBUL
E-posta [email protected]
Bakırköy Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon 0(212) 630 50 56
Faks 0(212) 630 90 41
Adres Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad. No:12 Bakırköy/İSTANBUL
E-posta [email protected]
Başakşehir Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (212)488 70 60(10HAT)
Faks (212)488 65 22
Adres BAŞAK MAH. MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ CAD. MİSSTANBUL ÇARŞI 5.ETAP NO:1 BAŞAKŞEHİR / İST.
E-posta [email protected]
Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (212)252 31 04
Faks (212)251 78 96
Adres PÜRTELAŞ MAHALLESİ MECLİSİ MEBUSAN YOKUŞU NO:5 FINDIKLI/BEYOĞLU/İSTANBUL
E-posta [email protected]
Beykoz Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (216) 537 06 00
Faks (216) 537 06 29
Adres GÜMÜŞSUYU MAH ŞEHİT BÜLENT KOCABIYIK CAD B BLK. KAT:1 NO:3 BEYKOZ/İSTANBUL
E-posta [email protected]
Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (212)251 09 11-15
Faks (212)249 51 50
Adres İNÖNÜ MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:129 HARBİYE-ŞİŞLİ İSTANBUL
E-posta [email protected]
Çatalca Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (212)789 47 09
Faks (212)789 26 51
Adres Kaleiçi Mah. Ademefendi Sok. No:20 Çatalca/İSTANBUL
E-posta [email protected]
Esenler Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (212) 343 29 41-343 29 42-438 21 53
Faks (212) 438 24 80
Adres FEVZİ ÇAKMAK MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:71 ESENLER/İSTANBUL
E-posta [email protected]
Esenyurt Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (212) 867 26 00 -29
Faks (212) 853 63 57
Adres CUMHURİYET MAH. NAZIM HİKMET BULVARI 1985 SOKAK NO:3 IHLAMUR PARKI YANI ESENYURT/İSTANBUL
E-posta [email protected]
Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (212)511 09 90
Faks (212)528 36 80
Adres KARAGÜMRÜK MH. ADNAN MENDERES BLV. (VATAN CD.) NO :68-70 FATİH İSTANBUL
E-posta [email protected]
Gaziosmanpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (212) 601 40 00 (30 Hat)
Faks (212)418 43 95
Adres MERKEZ MAH.SALİH PAŞA CD. NO:42 G.OSMANPAŞA İSTANBUL
E-posta [email protected]
Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (216)565 40 30
Faks (216)565 40 44
Adres Eğitim Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:161 Kadıköy/ İSTANBUL
E-posta [email protected]
Kartal Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon 0 (216) 457 48 60 (15 Hat)
Faks 0 (216) 457 48 82 - 0 (216) 457 48 77
Adres Bağlarbaşı Mh. Santral Sk. Maltepe Şehit Erol OLÇOK Kampüsü B Blok No:6 Maltepe/İSTANBUL
E-posta [email protected]
Küçükçekmece Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (212) 630 16 30 (10 Hat)
Faks (212) 656 78 00
Adres Halkalı Merkez Mahallesi 2.Okul Sokak No:11 Küçükçekmece / İSTANBUL
E-posta [email protected]
Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (216) 565 69 91/99
Faks (216) 565 69 93
Adres Yenişehir Mh. Ekinciler Cd. Kardelen Sk. No:10 Pendik/İSTANBUL
E-posta [email protected]
Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (216) 388 72 00
Faks (216) 388 72 23
Adres BAĞLARBAŞI MH. SANTRAL SK. MALTEPE ŞEHİT EROL OLÇOK KAMPÜSÜ A BLOK NO: 6/A MALTEPE/İSTANBUL
E-posta [email protected]
Pendik Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (216)491 90 47
Faks (216)375 45 40
Adres Yenişehir Mah. Ekinciler Cad. Kardelen Sok. No: 10 Pendik /İSTANBUL
E-posta [email protected]
Sarıyer Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (212) 299 07 02-03-04-06-18
Faks (212) 299 07 13
Adres FERAHEVLER MAHALLESİ MUHTAR CADDESİ NO:6 HÜKÜMET KONAĞI YANI SARIYER İSTANBUL
E-posta [email protected]
Şile Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (216) 704 26 18-19
Faks (216) 704 26 17
Adres AHMETLİ MAH.ÜSKÜDAR CAD. NO:307/1 ŞİLE İSTANBUL
E-posta [email protected]
Silivri Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (212) 729 02 00-06
Faks (212)729 02 07
Adres Piri Mehmet Paşa Mah. Albay Yunus Dirik Cad. Şerif Sok. No:48 SİLİVRİ İSTANBUL
E-posta [email protected]
Şişli Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (212) 224 09 40
Faks (212) 247 99 45
Adres MEŞRUTİYET MAH. HALASKARGAZİ CD. KÜÇÜKBAHÇE SOK. NO:10 ŞİŞLİ İSTANBUL
E-posta [email protected]
Sultangazi Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (212) 244 09 22
Faks (212) 244 19 61
Adres Uğur Mumcu Mh. 2347 Sk. No:16 Sultangazi/İSTANBUL
E-posta [email protected]
Tuzla Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (216) 495 48 21
Faks (216) 446 86 47
Adres YAYLA MAH ALİ İHSAN PAŞA CAD NO:39 TUZLA İSTANBUL
E-posta [email protected]
Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (216) 420 21 21
Faks (216) 420 21 47
Adres MEHMET AKİF MAH TAVUKÇUYOLU CAD NO:132 ÜMRANİYE İSTANBUL
E-posta [email protected]
Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon (212)534 69 30
Faks (212)635 08 25
Adres Zeyrek Mah. Atatürk Bulvarı No: 17 Fatih/ İSTANBUL
E-posta [email protected]
Zeytinburnu Sosyal Güvenlik Merkezi
Telefon 0 212 511 40 10
Faks 0 212 511 40 49
Adres Maltepe Mh. Gümüşsuyu Cd. No : 60 C Blok 34010 ZEYTİNBURNU/ İSTANBUL
E-posta [email protected]
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