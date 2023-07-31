PMYO başvuruları ne zaman başlıyor 2023? PMYO taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? PMYO (Polis alımı) başvuruları ne zaman?

Polislik Meslek Yüksekokulu hakkında araştırmalar hızlandı. Polis olmak isteyen adayların YKS puanlarıyla başvuracakları Polis Meslek Yüksekokulu başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, PMYO başvuruları ne zaman başlıyor 2023? PMYO taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? PMYO (Polis alımı) başvuruları ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 17:14
PMYO başvuruları ne zaman başlıyor 2023? PMYO taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? PMYO (Polis alımı) başvuruları ne zaman?
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PMYO başvuru tarihleri, kontenjanları ile beraber tavan ve taban puanları, polis memuru olarak görev yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Polis alımları YKS TYT puanları dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Adaylar ise kontenjanlar ve başvuru tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, PMYO başvuruları ne zaman başlıyor 2023? PMYO taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? PMYO (Polis alımı) başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar...

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için öğrenci alımının detayları henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz sene başvurular; 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılmıştı.

PMYO BAŞVURU TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

PMYO başvurusu taban puanları da netlik kazanmadı.

Geçen sene ise ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak şartı aranıyordu.

YILLARA GÖRE POLİSLİK TABAN PUANLARI

  • 2022:250
  • 2021: 250
  • 2020: 250
  • 2019: 250
  • 2018: 260
  • 2017: 260
  • 2016: 270
  • 2015: 270

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kötü Şöhretli olarak bilinmemek,
  • Herhangi bir Hüküm giymemiş olmak,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
  • Herhangi bir Siyasi Parti üyeliği bulunmamak,
  • Alkol Uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Sağlık Açısından Polis olmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmamak,
  • Silah taşımasına engel olabilecek herhangi bir hukuki nedeni olmamak, gibi genel nitelikler aranacaktır.

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