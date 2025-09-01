SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında yeni düzenleme gündemde!

AKP Hükümeti'nin Orta Vadeli Programı, sosyal güvenlik, emeklilik, sağlık ve çalışma hayatına ilişkin çok sayıda düzenlemeyi içeriyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, çalışma yılı arttıkça maaşın düşmesine yol açan sistemin değişeceği yönünde kritik açıklamalarda bulundu.

Karakaş, kısmi emekli olanlarla normal emekli olanların aynı tabanda eşitlendiğini, fazla çalışanların ödüllendirilmek yerine cezalandırıldığını belirterek, “2024’te emekli olanların maaş hesabında yüzde 30’a varan düşüşler yaşandı” dedi.

EMEKLİ AYLIKLARI VE MAAŞ HESAPLAMA

Mevcut düzenlemeyle asgari ücretli ve düşük ücret üzerinden sigortalı gösterilenlerin, belirli durumlarda çalıştıkça emekli aylıklarının artmadığını vurgulayan Karakaş, bu nedenle birçok sigortalının sosyal güvenlik sisteminden çıktığını veya kayıtdışı çalıştığını ifade etti.

SSK emeklilik aylığı genel olarak “Ortalama aylık kazanç x aylık bağlama oranı” formülü ile hesaplanıyor. Karakaş, özellikle ABO (aylık bağlama oranları) olarak adlandırılan unsurların büyük önem taşıdığını belirtti. 2008’den itibaren bazı durumlarda asgari ücret ve yakınındaki ücret üzerinden bildirilenlerin maaşlarının olumlu etkilenmediğini, bunun hem SGK hem de çalışanın zararına yol açtığını söyledi.

Karakaş, SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) sigortalılarının çalıştıkça yüksek emekli maaşı alması yönünde yasal düzenleme yapılmasının milyonlarca çalışanın en büyük beklentisi olduğunu dile getirdi.

SOSYAL GÜVENLİKTE PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER

Hükümetin plan ve programlarında, emeklilik sisteminden erken çıkışı engellemek ve ortalama çıkış yaşını yükseltmek için sigortalıların çalışmasını teşvik edecek şekilde emeklilik parametrelerinin gözden geçirilmesi öngörülüyor.

Karakaş, gelecekte kısmi (yaş haddinden) emeklilik ile normal emeklilik için iki ayrı emeklilik taban maaşı uygulamasına gidilebileceğini belirtti. Ayrıca 25 yılın üzerindeki çalışmalarda her bir yıl için ABO’ya ilave artışlar öngören yeni bir sistemin hayata geçirilebileceğini açıkladı.

“Öngörülen tedbirler kapsamında düzenleme yapılması hâlinde aktif/pasif dengede iyileşmeler sağlanabilir ve sigortalıların ‘çalıştıkça emeklilik maaşım azalacak mı?’ endişesi ortadan kalkacaktır” diyen Karakaş, yüksek maaş almak için sistemde daha uzun süre kalmanın, kayıt dışılıkla mücadelenin ve diğer tedbirlerin SGK prim gelirlerini artıracağını ve böylece SGK’nin vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabileceğini ifade etti.