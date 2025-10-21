SGK uzmanı açıkladı: Emekli olmak için 2025 mi 2026 mı daha avantajlı?

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2025–2026 dönemi için emeklilik planlaması yapan çalışanlara uyarılarda bulundu. Erdursun, “Yüksek enflasyon, kıdem tazminatı tavanı artışı ve emekli aylıklarındaki güncellemeler, bir yıl beklemenin mali avantaj veya kayıp yaratmasına neden olabilir” dedi.

MAAŞ VE EMEKLİ AYLIĞI FARKLARI

Erdursun’a göre, brüt 100 bin TL, net 75 bin TL maaş alan ve 10 yıldır aynı işyerinde çalışan bir kişinin mevcut emekli aylığı 30 bin TL seviyesinde bulunuyor. Erdursun, “2025 yılında emekli olursa aylığı yaklaşık 33 bin 900 TL olurken, 2026 yılında emekli olursa 32 bin 200 TL seviyesinde olacak” ifadelerini kullandı.

Brüt maaşlardaki artış ve aylık artış dinamikleri, yüksek brüt maaşlı çalışanların emekli aylığındaki kaybı kısmen telafi edebileceğini gösteriyor.

KIDEM TAZMİNATI AVANTAJI

Erdursun, “2025 yılı kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 TL olarak uygulanıyor. 10 yıllık çalışma karşılığı net kıdem tazminatı 535 bin TL seviyesinde. 2026’da yüzde 20 artış varsayımıyla kıdem tazminatı 647 bin TL’ye yükselecek. Bu, borcu olmayan çalışanlar için ciddi bir avantaj sağlayacak” dedi.

EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA DURUMU

Erdursun, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek kişiler için “2025 yılında emekli olmak avantajlı, çünkü hem emekli aylığı hem maaş birlikte alınarak toplam gelir artıyor” yorumunu yaptı. Ancak çalışmayı bırakacaklar için 2026 yılı beklemenin, kıdem tazminatı ve maaş artışları açısından uzun vadede daha kazançlı olabileceğini ekledi.

GENEL DEĞERLENDİRME

Erdursun, emeklilik kararında tek ölçü tarihin yeterli olmadığını vurguladı. “Kıdem tazminatı farkı, emekli aylığı kaybı, çalışmaya devam etme olasılığı ve borç durumu birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle yüksek brüt maaşlı çalışanlar için bir yıl daha çalışmak, ilerleyen yıllarda emekli aylığı ve tazminat farkı olarak geri dönen bir kazanç anlamına gelebilir” dedi.