SGK uzmanı açıkladı: Kıdem tazminatında beklenmedik fırsat kapısı açıldı!

SGK uzmanı Özgür Erdursun, birçok çalışanın yalnızca işveren tarafından işten çıkarıldığında kıdem tazminatı alabileceğini düşündüğünü, ancak Sosyal Güvenlik Kanunu'nda bazı istisnaların bulunduğunu belirtti. Erdursun, belirli şartları karşılayan sigortalıların kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında da kıdem tazminatına hak kazanabileceklerini ifade etti.

KIDEM TAZMİNATI İÇİN SGK'DAN YAZI ALMA ŞARTI

Erdursun’a göre, yaş şartı aranmaksızın sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar, SGK’den “Kıdem Tazminatına Esas Yazı” alarak işten ayrılabiliyor. Bu yazı ile birlikte noter aracılığıyla işverene bildirimde bulunan çalışanlar, kıdem tazminatını talep edebiliyor.

DÖNEMLERE GÖRE FARKLI KOŞULLAR GEÇERLİ

Erdursun, sigortalılık başlangıç tarihlerine göre kıdem tazminatı hakkı elde etmenin koşullarını şöyle sıraladı:

8 Eylül 1999’a kadar sigortalı olanlar: En az 3600 prim gününe sahipse SGK’den yazı alarak işten ayrılabilir ve kıdem tazminatını alabilir.

En az 3600 prim gününe sahipse SGK’den yazı alarak işten ayrılabilir ve kıdem tazminatını alabilir. 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası sigortalı olanlar: 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamladıklarında tazminat hakkına sahip olurlar.

4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamladıklarında tazminat hakkına sahip olurlar. Alternatif olarak: 7000 prim gününü tamamlayanlar, 25 yılı beklemeden de kıdem tazminatı alabilir.

1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar kademeli artan prim gün şartını karşılamalıdır. Başlangıç yılına göre gerekli prim gün sayısı artmaktadır:

2008: 4600 gün

4600 gün 2009: 4700 gün

4700 gün 2010: 4800 gün

4800 gün 2011: 4900 gün

4900 gün 2012: 5000 gün

5000 gün 2013: 5100 gün

5100 gün 2014: 5200 gün

5200 gün 2015: 5300 gün

5300 gün 2016 ve sonrası: 5400 gün

Bu koşulları yerine getiren sigortalılar, SGK’den alacakları yazı ile noter aracılığıyla işverene başvurarak yasal yollardan işten ayrılıp kıdem tazminatlarını talep edebiliyor.