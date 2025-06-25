SGK uzmanı AKP kulislerinden aktardı: Emekli maaş zammında kötü haber!

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli, maaşlarına yansıyacak enflasyon farkının netleşmesini bekliyor. Hayat pahalılığının gölgesinde geçim sıkıntısı yaşayan emekliler, enflasyon farkına ek olarak seyyanen zam ya da refah payı uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak artışla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zam çalışmasının sürdüğünü aktaran Karakaş, "Ankara kulislerinde seyyanen zam veya refah payı verilmesine dair olumlu bir sinyal bulunmadığı" değerlendirmesini yaptı.

ENFLASYON VERİSİ TAMAMLANDIĞINDA ZAM NETLEŞECEK

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ocak-nisan dönemini kapsayan dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,37 oldu. Mayıs ayı verisinin eklenmesiyle beş aylık oran yüzde 15,09’a ulaştı. Zam oranının kesinleşmesi için artık yalnızca haziran ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor.

Mevcut hesaplamalara göre, SSK, BAĞ-KUR ve diğer emekli gruplarının maaşlarında en az yüzde 15,09 oranında artış öngörülüyor. Bu çerçevede, 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının yaklaşık 16 bin 652 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.