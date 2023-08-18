SGK Uzmanı Ali Tezel Cumhuriyet TV'de başvurusu onaylanmayan EYT'lileri uyardı: 'Maaşlarını ve ikramiyelerini kaybedebilirler'

Yayınlanma: 18.08.2023 - 17:43

Güncelleme: 18.08.2023 - 17:46

Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren Mart ayının son gününe kadar SGK'ya başvuru yapan tüm EYT'liler Nisan ayından itibaren emekli aylığını almaya hak kazanacağı açıklanmıştı.

Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde etti ancak Mart ayında başvuru yapan emekli adaylarının bir kısmı hala başvurularından sonuç alamadı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet TV'de açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Ali Tezel, "EYT Yasası zaten istenildiği gibi çıkmadı. Birincisi 1999 öncesi gibi 5 bin gün prim olmadı. Ayrıca kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş değil; kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş getirdiler" dedi.

BAĞ-KUR PRİM BORCU RİSKİNE DİKKAT!

EYT kapsamına giren ve başvuru yaptıkları halde sonuç alamayan emeklilerin dikkat etmesi gerekn noktalara işaret eden Tezel, "Yaklaşık 1 milyon başvuru onaylanmadı ve bekliyor. Bu konuyla ilgili görüştüğüm kişilerden birine 'BAĞ-KUR prim borcun varmış. Bu yüzden ödeyip öyle başvurmalısın' demişler. Altı aydır bekliyormuş ve yaptığı başvuru sayılmamış. Altı ay biriken maaşını ve bayram ikramiyelerini alamayacak. Prim borcu olup da başvuranlar, 1 lira bile borçluysalar geçmiş maaşlarını alamayacaklar. Borcu ödedikleri tarihten itibaren yaptıkları başvurular geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

"1 MİLYON EMEKLİ MAĞDUR OLDU"

Sözkonusu durumun yaklaşık 1 milyon yurttaşı mağdur ettiğini belirten Tezel, "SGK'nın 2019 Kasım ayında çıkardığı bir genelge var. Genelgenin basitçe ifadesi şu: İnsanları nasıl emekli etmem, emekli etmek zorunda kalırsam da nasıl az maaş veririm genelgesi. Birçok kişiyi SSK'ya prim ödediği halde o primleri yok sayıp BAĞ-KUR'lu yaptılar. Birçok BAĞ-KUR prim borcu çıkardılar. Bu borçlar 300-400 bin lira civarında. Para ne zaman ödenirse o zaman emekli oluyorlar. İçinde EYT'lilerin de olduğu 1 milyona yakın emekli bu yüzden başvurusundan sonuç alamadı" diye konuştu.

"MAAŞLARINI VE İKRAMİYELERİNİ KAYBETMEMEK İÇİN..."

Tezrl mart ayında başvuru yaptığı halde hala maaşlarını almaya başlamamış alan emekli adaylarına şu önerilerde bulundu:

"Öncelikle sık sık ALO 170'i arayabilirler ya da imkânları varsa sık sık SGK'ya gidip kendi dosyalarına bakan memurla görüşsünler. Gecikmenin neden olduğunu ve gecikmenin sonunda biriken aylıklarını alıp alamayacaklarını sorsunlar. Takip etmezlerse emekli maaşlarını ve ikramiyelerini kaybederler."