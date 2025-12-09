SGK uzmanı asgari ücret zammında kötü haberi verdi: Artış açlık sınırının altında olacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerini 12 Aralık’taki toplantıya davet ederken, bu yıl Komisyon’un yapısına ilişkin tartışmalar sürüyor. İşçi temsilcilerinin sürece katılıp katılmayacağı netleşmezken, milyonlar gözünü zam hesaplamalarına çevirmiş durumda.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİLER NE YÖNDE? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sürecin bu yıl farklı ilerlediğini belirterek dikkat çekici değerlendirmeler yapıyor. Erdursun’a göre, 2026 için beklenen en yüksek artış oranı yüzde 25 düzeyinde ve bunun üzerindeki bir artış “sürpriz” niteliği taşıyacak. Ekonomi yönetiminin sürdürdüğü sıkı para politikası nedeniyle yüksek oranlı bir zam ihtimali düşük görülüyor.

AÇLIK SINIRI VE ASGARİ ÜCRET ARASI MAKAS AÇILIYOR Erdursun, açlık sınırının mevcut durumda 30 bin TL seviyesinde olduğunu ve 2026 sonunda 35–40 bin TL bandına yükselebileceğini ifade ediyor. Bu tabloya göre, yüzde 25 zam yapılması hâlinde asgari ücret açlık sınırının belirgin şekilde altında kalmaya devam edecek.

ALIM GÜCÜ UYARISI Erdursun'a göre asgari ücrette yapılacak artış diğer maaşlara aynı oranda yansımıyor. Bu durum ücret skalasını daraltırken alım gücünde de düşüş yaratıyor. Çalışanlar, hissedilen enflasyonun resmi oranların üzerinde olduğunu belirtirken, devletin ilave destek sağlamasına yönelik beklenti de düşük.

2026 İÇİN OLASI ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI Farklı artış oranlarına göre muhtemel rakamlar şöyle:

Yüzde 20 zam: 26 bin 524 TL

26 bin 524 TL Yüzde 25 zam: 27 bin 630 TL

Yüzde 31 zam: 28 bin 956 TL

28 bin 956 TL Yüzde 30 zam: 28 bin 735 TL

Yüzde 32 zam: 29 bin 177 TL

29 bin 177 TL Yüzde 33 zam: 29 bin 398 TL

Yüzde 35 zam: 29 bin 840 TL

29 bin 840 TL Yüzde 40 zam: 30 bin 945 TL