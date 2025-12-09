Cumhuriyet Gazetesi Logo
SGK uzmanı asgari ücret zammında kötü haberi verdi: Artış açlık sınırının altında olacak!
SGK uzmanı asgari ücret zammında kötü haberi verdi: Artış açlık sınırının altında olacak!

9.12.2025 12:45:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Asgari ücret için belirleyici olacak süreç başlarken SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un değerlendirmeleri öne çıkıyor. Komisyon toplantısı öncesi zam senaryoları ve alım gücüne etkileri gündemde. Sürece ilişkin beklentiler çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki asgari ücret 2026’da ne kadar olacak? Zam hesaplarında hangi oranlar öne çıkıyor? İşte tüm ayrıntılar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerini 12 Aralık’taki toplantıya davet ederken, bu yıl Komisyon’un yapısına ilişkin tartışmalar sürüyor. İşçi temsilcilerinin sürece katılıp katılmayacağı netleşmezken, milyonlar gözünü zam hesaplamalarına çevirmiş durumda.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİLER NE YÖNDE?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sürecin bu yıl farklı ilerlediğini belirterek dikkat çekici değerlendirmeler yapıyor. Erdursun’a göre, 2026 için beklenen en yüksek artış oranı yüzde 25 düzeyinde ve bunun üzerindeki bir artış “sürpriz” niteliği taşıyacak. Ekonomi yönetiminin sürdürdüğü sıkı para politikası nedeniyle yüksek oranlı bir zam ihtimali düşük görülüyor.

AÇLIK SINIRI VE ASGARİ ÜCRET ARASI MAKAS AÇILIYOR

Erdursun, açlık sınırının mevcut durumda 30 bin TL seviyesinde olduğunu ve 2026 sonunda 35–40 bin TL bandına yükselebileceğini ifade ediyor. Bu tabloya göre, yüzde 25 zam yapılması hâlinde asgari ücret açlık sınırının belirgin şekilde altında kalmaya devam edecek.

ALIM GÜCÜ UYARISI

Erdursun'a göre asgari ücrette yapılacak artış diğer maaşlara aynı oranda yansımıyor. Bu durum ücret skalasını daraltırken alım gücünde de düşüş yaratıyor. Çalışanlar, hissedilen enflasyonun resmi oranların üzerinde olduğunu belirtirken, devletin ilave destek sağlamasına yönelik beklenti de düşük.

2026 İÇİN OLASI ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI

Farklı artış oranlarına göre muhtemel rakamlar şöyle:

  • Yüzde 20 zam: 26 bin 524 TL
  • Yüzde 25 zam: 27 bin 630 TL
  • Yüzde 31 zam: 28 bin 956 TL
  • Yüzde 30 zam: 28 bin 735 TL
  • Yüzde 32 zam: 29 bin 177 TL
  • Yüzde 33 zam: 29 bin 398 TL
  • Yüzde 35 zam: 29 bin 840 TL
  • Yüzde 40 zam: 30 bin 945 TL
Erdursun’a göre en güçlü ihtimal 27 bin 500–28 bin TL aralığı. Düşük oranlı zam yapılması durumunda yıl ortasında yeniden değerlendirme ihtiyacı doğabileceği ifade ediliyor.

