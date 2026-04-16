SGK uzmanı İsa Karakaş'tan asgari ücrete ara zam açıklaması: 'Bunun önünde hiçbir engel yok'

Yılın ilk aylarından itibaren yükselen yaşam maliyeti, asgari ücretle geçinen çalışanlar arasında ara zam beklentisini güçlendirdi. Mevcut ekonomik koşullar altında alım gücünün gerilemesi, çalışanların asgari ücrette ara zamma ilişkin açıklamalara odaklanmasına neden oldu.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ARASINDAKİ FARK GÜNDEMDE

SGK Uzmanı İsa Karakaş, konuya ilişkin değerlendirmelerinde kamu ile özel sektör arasındaki gelir farkına dikkat çekti. Katıldığı televizyon programında konuşan Karakaş, mevcut ücret seviyesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Asgari ücret şu an 28 bin lira. Siz seneye şubata kadar bunu sabit tuttuğunuz zaman gariban işçi ne yapsın? Bakın, özel sektördeki işçi 28 bin lirayla geçiniyor; aynı işi kamuda yapan bunun üç katından fazla alıyor. Bakın, üç kat asgari ücrete yakın alıyor. Alsınlar, herkes alsın ama bu da bizim işçimiz değil mi?

ARA ZAM İÇİN YASAL ENGEL YOK

Karakaş, asgari ücrete ara zam yapılmasının önünde herhangi bir yasal engel bulunmadığını belirtti. Sürecin idari karar ve uzlaşı ile şekillenebileceğini vurgulayan Karakaş, şu değerlendirmede bulundu:

Yani öyle bir adaletsizlik var ki... Bakın, 'eşit işe eşit ücret' diyoruz; özel sektördeki 28 alırken kamudaki üç katını alıyor. Olur mu peki? Yani bu anlamda asgari ücrete ara zam gelmesi gerekiyor. Bunun önünde hiçbir engel yok, hiçbir engel yok. Ne yasal engel var, hiçbir... Hükümet istediği zaman anda toplanır ve dolayısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu’yla bunu hemen yapabilir

DIŞ GELİŞMELER BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Ara zam takvimine etki edebilecek dış faktörlere de değinen Karakaş, bölgesel gelişmeler ve ekonomik koşulların süreci belirleyebileceğini ifade etti. Henüz somut bir adım atılmadığını belirten Karakaş, süreci şu sözlerle aktardı:

Özellikle şu savaş durumu inşallah bir netleşir. Netleşirse ona göre bir cevabını verebiliriz. Şu anda ortada somut bir gelişme maalesef yok. 'Var' desek gerçekçi olmaz. Önümüzdeki günlerde bu netleşir. Ankara’dan takip ediyoruz zaten. Yani bu konuda işçi sendikalarının şimdiden aktif olması lazım

GÖZLER ANKARA’DA

Asgari ücrete ara zam yapılmasına ilişkin yasal bir engel bulunmamasına rağmen, hükümet kanadından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Uzmanlara göre önümüzdeki süreçte küresel ve yerel gelişmeler belirleyici olacak.

İşçi sendikalarının atacağı adımlar ve Ankara kulislerinde yürütülen temaslar, milyonlarca çalışanın gelirine doğrudan etki edecek sürecin şekillenmesinde kritik rol oynayacak.