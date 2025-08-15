Belgeyi teslim edenler talepte bulunabilecek: SGK uzmanı kritik tazminat detayını açıkladı!

SGK uzmanı Özgür Erdursun, çoğu çalışanın kıdem tazminatının yalnızca işveren tarafından işten çıkarıldığında verildiğini düşündüğünü belirterek, belirli şartları yerine getirenlerin yaş sınırı olmaksızın kendi isteğiyle işten ayrıldıklarında da tazminat hakkı elde edebileceğini açıkladı.

Erdursun’a göre, gerekli sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar, SGK’dan “Kıdem Tazminatına Esas Yazı” alarak noter aracılığıyla işverene bildirim yapabilir ve toplu ödeme talebinde bulunabilir.

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI YILLARA GÖRE

8 Eylül 1999 Öncesi Sigortalı Olanlar: En az 3600 prim günü tamamlayanlar SGK’dan yazı alıp işten ayrılarak kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.

9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 Arası Sigortalı Olanlar: 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar bu haktan yararlanabiliyor. Alternatif olarak 7000 prim gününü dolduranlar, 25 yılı beklemeden tazminat alabiliyor.

1 Mayıs 2008 Sonrası Sigortalı Olanlar: Kademeli olarak artan prim gün şartını yerine getirmek gerekiyor:

2008: 4600 gün

2009: 4700 gün

2010: 4800 gün

2011: 4900 gün

2012: 5000 gün

2013: 5100 gün

2014: 5200 gün

2015: 5300 gün

2016 ve sonrası: 5400 gün

Bu koşulları sağlayan çalışanlar, noter kanalıyla işverene bildirim yaparak kıdem tazminatı talep edebiliyor.

HAKLARINI BİLMEYEN KAYBEDİYOR

Erdursun, işten ayrılmayı düşünen çalışanların prim günleri ve sigortalılık sürelerini kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı. Gerekli şartları tamamlayanlar, kendi istekleriyle işten ayrılsalar bile kıdem tazminatı alma hakkını kullanabiliyor ve yılların emeğini boşa gitmeden toplu ödeme alabiliyor.