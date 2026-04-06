SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan maaş hesabı: Memurlar yüzde 4 daha düşük zam alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatları martta aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda ise yüzde 30,87 arttı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında alıyor. Bu nedenle altı aylık enflasyon verileri, maaş zamlarının belirlenmesinde temel kriter olarak öne çıkıyor.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun yaptığı değerlendirmede üç aylık enflasyon verilerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Erdursun, "TÜİK'in 3 aylık enflasyonu yüzde 10,03, yani 3 aylık dönem için SSK ve Bağ-Kurlular yüzde 10.03'ü hak ettiler. Memur ve memur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı şu anda yüzde 6,06" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ile bu yılın verilerini karşılaştıran Erdursun, "Geçen yılda 3 aylık enflasyon yüzde 10,05. Şimdi 10,03. Geçen yıl ile bu yıl arasında hiçbir fark yok. TÜİK'e göre geçen yılla aynıyız" dedi.

MEMUR ZAMMINDA TOPLU SÖZLEŞME ETKİSİ

Memurların toplu sözleşme zammına da değinen Erdursun, "Memurların toplu sözleşme farkı dediğimizde artı bir şey olmayacak, eksi olacak. Çünkü memurlar 2026 Ocak ayında yüzde 11 toplu sözleşme zamlarını almışlardı" değerlendirmesinde bulundu.

Erdursun, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: