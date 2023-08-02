SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken açıklama: Emekliye ek zam için iki tarih duyurdu!

Yayınlanma: 02.08.2023 - 09:23

Güncelleme: 02.08.2023 - 09:23

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasının ardından Temmuz 2023 dönemi için kademeli bir artış yapılacağı konuşulan emekliler haziran enflasyonunun açıklanması ile hayal kırıklığına uğramıştı.

Refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77, memur emeklileri ise yüzde 17,55’lik zammı garantilemişti. Ancak ek artış ile bu oran yüzde 25’e tamamlandı.

Ancak artış emeklinin kök maaşına yapılınca zam milyonlarca kişinin aylığı 7 bin 600 – 7 bin 700 TL düzeyinde kaldı.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına bir an önce kök ücrete yansıyacak şekilde tıpkı memurlar gibi 8 bin 77 lira seyyanen iyileştirme yapılması talebinde bulundu.

ERDURSUN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise ekim ayını işaret ederek, “Ekim ayında Meclis’in de açılmasıyla büyük ihtimalle yerel seçimlerin startı siyasiler tarafından verilecek. Seçim öncesinde Ocak 2023 döneminde daha yüksek zam yapılacaktır ama onun öncesinde ekim ayında bu konu daha da konuşulacaktır. Ama hükümet acele etmeyecektir. Bunun içinse ocak ayını bekleyip Mart 2024’teki yerel seçim öncesi daha yüksek oranda zam yapacaktır” dedi.

Emeklilere 8 bin 77 TL’lik seyyanen zam verilmesi gerektiğini dile getiren uzman isim, “En düşük emekli aylığı bu durumda 15 bin lira olur. En düşük emekli aylığı uygulaması da ortadan kalkar. Herkese aynı oranda zam yapıldığı için en azından bundan sonraki süreçte daha yüksek prim ödeyenler dezavantajlı olmaktan çıkar. Gerçek bildirimlerle çok kişi sigortalı olur, devletin de kasasına para girer diye düşünüyorum” şeklinde yorumda bulundu.