SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan 'emekliye refah payı' hesabı: En düşük emekli maaşını açıkladı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 19:14

Güncelleme: 31.12.2024 - 19:14

Halk TV'de Sorel Dağıstanlı'nın sunduğu programda Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun konuk oldu. Özgür Erdursun, emekli aylıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdursun, Aralık ayı enflasyonunun yüzde 17 civarında gerçekleşeceğini öngördü. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 17, memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 12 olacağını belirtti.

Erdursun, en düşük emekli aylığının 15.000 TL'ye çıkarılacağını tahmin ettiğini, ancak bunun için yasal düzenleme gerektiğini ifade etti.

MİLYONLARCA EMEKLİ OCAK AYINDA 12 BİN 500 LİRA ALACAK

Bu düzenlemenin Ocak ayına yetişmeyip Şubat ayında yapılabileceğini, bu nedenle Ocak ayında yaklaşık 3-3,5 milyon emeklinin 12.500 TL olan mevcut aylığını almaya devam edeceğini ifade etti. Aradaki farkın ise Şubat ayında ödeneceğini ekledi.

Erdursun, hükümet yetkililerinin en düşük emekli aylıklarıyla ilgili çalışma yapacaklarını açıkladığını hatırlattı. Erdursun, emekli yurttaşların beklentilerini yüksek tutmaması gerektiğini vurguladı.

"REFAH PAYI YÜZDE 100 VERİLİR"

Özgür Erdursun, refah payı verilmesi gerektiğini ve ‘yüzde 100’ verileceğini düşündüğünü söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerini yüzde 30 artırdığını, giderlerini ise ortalama yüzde 15 artıracağını belirten Erdursun, emeklilere yüzde 3 refah payı verileceğini öngördü.

Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının önce memur zam oranıyla eşitleneceğini, ardından yüzde 3 refah payı ekleneceğini ve son olarak cumhurbaşkanı tarafından yüzde 25'e çıkarılacağını dile getirdi.

"SSK VE BAĞKUR'A YÜZDE 17, MEMURA YÜZDE 12 ZAM"

Özgür Erdursun şunları ifade etti:

“3 Ocak 2025'te aralık ayının enflasyonu açıklandığında yaklaşık 16.8 gibi bir enflasyon farkı çıkar.

Yani ben bunu düz olarak söylüyorum. Yüzde 17 diye söylüyorum. Yaklaşık 16 7, 16.8 gibi bir enflasyon farkı çıkar.

Bu enflasyon farkı sonrasında, çıkacak enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilere yansıtılacak.

Düz söylediğinizde yüzde 17 gibi bir enflasyon farkı tüm emekliler için değil, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için çıkacak.

Memur ve memur emeklilerinde ise bu oran daha az olacak. Bu oran yaklaşık olarak yüzde 12 civarında olacak.

Yani 1.1.2025'e girdiğimizde milyonlarca kişinin kök aylıklarına memursa yüzde 12, memur emeklisi ise yüzde 12, SSK emeklisi ise yüzde 17, Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 17 olarak yansıtılacak.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 15 BİN LİRA OLACAK"

Evet, 0 zam alacak. Bununla ilgili bir yasal düzenleme olacak. Benim tahminim en düşük emekli aylıklarını 15.000 TL'ye çıkartacakları yönünde bir öngörüm var.

Bunu da aylardır söylüyorum. En düşük emekli aylığını büyük ihtimalle yüzde 20'lik bir artışla 15.000 TL'ye tamamlarlar diye düşünüyorum.

Ama bunun için ocak ayında mecliste bir yasal düzenleme yapılacak. Bu yasal düzenleme yapılana kadar da ocak ayında, ayın 17'si itibariyle emeklilere aylıklar ödenmeye başlanacak.

Bu nedenle bu yasal düzenleme büyük ihtimalle ocak ayına yetişmeyecek. Şubat ayına yetişecek. Şubat ayına kadar da 12.500 olan emekli aylığı her ne kadar 15.000 TL'ye tamamlama ile ilgili ya da farklı bir rakamda yasal düzenleme yapılsa dahi ocak ayında kök aylıklara yüzde 17 artış sonrasında o kişinin aylığı 12.500 TL'nin altında kalıyorsa ocak ayında yine 12.500 verilir.

“MİLYONLARCA EMEKLİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK”

Yaklaşık 3-3,5 milyon emekli ocak ayında bankamatiğe gidip de kartını soktuğunda emekli aylığını alacak diye, büyük ihtimalle 12.500 olan aynı aylığını alacak.

E peki 15.000 olursa ne olacak? 15.000 olur ise ya da farklı bir rakam olursa aradaki farkını şubat ayında alacak.

Ocak ayına büyük ihtimalle yetişmeyecek. Şubat ayında aradaki fark aylığını alır diye düşünüyorum.

Ama, milyonlarca kişi ocak ayında büyük bir hayal kırıklığını ilk önce yaşayacak.

Çünkü bu haberlerden,sizlerden, bizlerden haberdar olmayan o kadar çok emekli var ki Tabii, eğer aylıklarını 12.500 olarak alıyorlarsa, sağdan soldan işte duyuyorlar, 'Emeklilere zam verilecek' diye.

Ocak ayı gittiğinde bankamatikte aylıklarının değişmediğini görecekler. Dediğim gibi şubat ayında aradaki fark verilir.

Kök aylıklara artış yapılacak, kök aylıkları artış sonrasında yasal bir düzenlemenin yapılacağı sinyalini de zaten hükümet yetkilileri verdi.

En düşük aylıklarla ilgili bir çalışma yapacağız, dediler. Ama insanlar, vatandaşlar, emekliler çok büyük bir beklenti içinde olmasınlar.

İşte yollara, köprülere, devletin gelirlerine yüzde 43 oranında zam yapıldığı haberleri sonrasında, devlet yüzde 43 zam yaptı.

Büyük ihtimalle benim aylığıma da yüzde 43 zam gelir diye düşünmesin kimse.

Devlet sadece, daha doğrusu hükümet, devletin vergi gelirlerini, kamu gelirlerini yüzde 43 oranında zamlayacak.

Emeklilere verilecek paraya da böyle bir zam olmayacak. Yeniden değerleme oranına göre devlet gelirini arttırır.

TÜİK'in açıklayacağı enflasyona göre de emekli aylıklarını arttırır. Ama emekli aylıklarında ben ayrıca bir refah payı da verileceğini düşünüyorum.

"REFAH PAYI YÜZDE 100 OLUR"

Bence yüzde 100 olur. Olması da gerekir. Yapılacaktır diye düşünüyorum. Ama bu refah payı da emeklileri mutlu edecek mi? Yani oransal bir artış emeklileri mutlu edecek mi? O daha sonra tartışılacak. Şimdi asgari ücret konusuyla emekli aylıkları konusu daha da farklı konular.

Şimdi gelirlerini Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 30 oranında arttırdı. Giderleri memur, memur emeklilerinde yüzde 12. SSK ve Bağ-Kur'da yüzde 17. Ortalama yüzde 15. Bakın gelirlerini yüzde 30 oranında arttırdı.

Gider kalemini yüzde 15 oranında arttıracak. Ayrıca emekliye yüzde 3 ilk önce bence bir refah payı verilecek. Önce şöyle söyleyeyim isterseniz.

Bakın, olacak senaryoyu size anlatayım.

Yüzde 12 memur ve memur emeklisine fark çıkacak dedim ya bir önceki dönemde de memurlara, memur emeklilerine daha yüksek oranda fark çıkmıştı. SSK'lıların düşük kalmıştı. Evet. Önce SSK'lıların farkı memurlarla eşitlenmişti. Şimdi memurların o yüzde 12'yi büyük ihtimalle SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 17'siyle öncelikle bir eşitlenir. Arkasından da yüzde 3 bir refah payı verilir. Sonrasında da

Cumhurbaşkanı, ‘Bu benim içime sinmedi, 5 puan daha veriyoruz. yüzde 25'e tamamlıyoruz’ derler diye düşünüyorum.”