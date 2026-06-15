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TÜİK iki kritik veriyi açıkladı: Sanayide çarklar hızlandı, inşaatta maliyet uçtu

TÜİK iki kritik veriyi açıkladı: Sanayide çarklar hızlandı, inşaatta maliyet uçtu

15.06.2026 10:25:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜİK iki kritik veriyi açıkladı: Sanayide çarklar hızlandı, inşaatta maliyet uçtu

TÜİK'in nisan ayı verilerine göre sanayi üretimi imalat sektörünün etkisiyle yıllık yüzde 6 artış kaydederken, inşaat maliyetlerindeki yıllık yükseliş işçilik ve malzeme kalemlerindeki artışla yüzde 28,58'e ulaştı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ilişkin Sanayi Üretim Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 6,0, aylık bazda ise yüzde 3,7 arttı. İnşaat maliyet endeksi ise yıllık yüzde 28,58, aylık yüzde 2,73 yükseldi.

İMALAT SANAYİ ÜRETİMİ YÜKSELDİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Nisan 2026'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 geriledi. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 yükseldi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,4 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,8 azaldı.

İNŞAAT MALİYETLERİNDE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi Nisan 2026'da bir önceki aya göre yüzde 2,73, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,58 arttı.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,75, işçilik endeksi yüzde 1,03 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 27,75, işçilik endeksi yüzde 30,02 artış kaydetti.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ YÜZDE 27'Yİ AŞTI

Bina inşaatı maliyet endeksi Nisan ayında aylık yüzde 2,44, yıllık yüzde 27,11 arttı.

Bu dönemde malzeme endeksi aylık yüzde 3,39, işçilik endeksi yüzde 0,93 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 25,68, işçilik maliyetleri yüzde 29,53 artış gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ARTIŞI DAHA YÜKSEK

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 3,65, yıllık yüzde 33,41 arttı.

Alt kalemlerde malzeme endeksi aylık yüzde 4,84, işçilik endeksi yüzde 1,40 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 34,26, işçilik endeksi ise yüzde 31,78 artış kaydetti.

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