Son Dakika: Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'Bir kez verilecek zamla...'

Son dakika haberleri... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete tek zam açıklaması yaparak, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 13:02
Son Dakika: Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'Bir kez verilecek zamla...'
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Türkiye'de çalışanların yaklaşık yüzde 60'ını etkileyen asgari ücrette 2024 yılı için görüşmeler 11 Aralık'ta başlıyor. Asgari ücrete tek zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken yanıt AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı'na hem asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılacağı ve böylece asgari ücretin de 15 bin 393 liraya yükseleceğine ilişkin yapılan yorumlar hem de Bakan Işıkhan'ın tek zam açıklaması soruldu.

Erdoğan yanıtı şöyle:

"Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek.

Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz.

Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız." 


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