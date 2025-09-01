SGK uzmanı uyardı: Kimler bu yıl emekli olmalı?

Türkiye’de milyonlarca çalışan, emeklilik kararını bu yıl mı almalı yoksa bir yıl daha beklemeli mi sorusuyla karşı karşıya. SGK uzmanı Özgür Erdursun, özellikle 2025–2026 geçiş döneminin kamu ve özel sektör çalışanları için kritik bir dönemeç olduğunu belirtti.

ENFLASYON VE EMEKLİ MAAŞI ETKİSİ

2024’ten 2025’e emekliliğini erteleyenler, yılsonu enflasyon hesaplamaları nedeniyle ciddi kayıplar yaşadı. Ancak 2025’ten 2026’ya geçişte durum daha farklı. Enflasyonun gerçekleşme oranına göre maaş farkı önceki yıl kadar dramatik değil.

ÇALIŞMAYA DEVAM İMKÂNI BELİRLEYİCİ

Emekliliği erteleme kararında en önemli faktör, kişinin çalışmaya devam edip edemeyeceği. Kamuda, belediyelerde ve KİT’lerde emekli olanların aynı kurumda tekrar çalışması mümkün değil. Özel sektörde ise iş güvencesi veya yüksek gelir sağlanıyorsa, emeklilik maaşında oluşacak kayıp birkaç yıl içinde telafi edilebiliyor.

KİMLER BU YIL EMEKLİ OLMALI?

2026’da çalıştırılmayacağı kesin olanlar

İşten ayrılmayı planlayanlar

Sağlık veya kişisel sebeplerle çalışamayacak olanlar

KİMLER BEKLEYEBİLİR?

İş güvencesi olanlar

Yüksek maaşlı çalışanlar

Emeklilik sonrası iş bulma ihtimali düşük olanlar

SONUÇ

2025’te emekli olanlar, maaş kaybı yaşamadan aylık bağlatabilir. 2026’ya erteleyenler ise belirli bir kaybı göze alıyor, ancak çalışmaya devam ederek farkı kısa sürede kapatabiliyor. Erdursun, karar vermekte zorlanan çalışanların bir sosyal güvenlik uzmanından destek almasının faydalı olacağını vurguluyor.