SGK uzmanından Ankara kulis bilgisi: Emekli zammında kötü haber!

Geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca emekli, 2026 yılı maaş zammını merakla bekliyor. SSK, Bağ-Kur ve Sandık emeklilerinin Temmuz 2025’te aldığı yüzde 16,67’lik artışın ardından, TÜİK’in kasım ve aralık verileri zammın netleşmesini sağlayacak. Yasa gereği maaşlar, son altı ayın TÜFE ortalamasına göre belirlenecek.

Ancak emekliler asıl olarak hükümetin yasal zammın üzerine ek bir artış yapıp yapmayacağını merak ediyor. Refah payı veya seyyanen zam beklentisiyle umutlar sürüyor.

TÜ İK VERİLERİ ZAM HESAPLARINI YUKARI ÇEKT İ

Ekim ayı enflasyonu, 2026 zammı için kritik bir veri oldu. TÜİK’e göre Ekim 2025’te TÜFE aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 olarak gerçekleşti. Gıda ve konutta yaşanan sert artış, enflasyonun yüzde 30’un altına inme ihtimalini ortadan kaldırdı. Merkez Bankası da yıl sonu tahminini yüzde 31-33 aralığına yükseltti.

Bu gelişmeler, emeklilerin 2026 zammında en az yüzde 12’lik bir artışı garanti ederken, ek iyileştirme beklentilerini de gündeme taşıdı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 10,25 olarak hesaplandı. Bu fark, refah payı eklenmese bile maaşlara otomatik olarak yansıyacak.

ZAM TAHMİNLERİ VE KULİS BİLGİLERİ

Emeklilerin en düşük maaşı 16 bin 881 TL’den 18 bin 611 TL’ye, 19 bin 670 TL olan maaş 21 bin 686 TL’ye, 23 bin 400 TL olan maaş ise 25 bin 799 TL’ye yükselecek. Uzmanlar, kasım ve aralık enflasyon verileri eklendiğinde bu artışın yüzde 13-14 bandına çıkabileceğini belirtiyor.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinden edindiği bilgileri aktararak, “Seyyanen zammın esamesi yok. Refah payına ilişkin şu anda iyileştirme yapılacağına dair herhangi bir emare yok” dedi.

5 Ocak 2026’de açıklanacak aralık enflasyonu, emekli maaşlarının kesin artış oranını belirleyecek. Gözler TÜİK’in açıklayacağı son verilere çevrildi.