SGK uzmanından emekli maaşına ilave zam açıklaması: '2023’te vardı ama...'

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte emeklilerin ve memurların zam hesaplaması da netleşmeye başladı. Açıklanan verilerin ardından aralık ayı rakamlarıyla birlikte merakla beklenen zam oranı kesinleşecek. Yılın en çok konuşulan başlıklarından biri olan emekli maaşı zammı konusunda kulis bilgileri gündeme oturdu.

SGK UZMANINDAN ZAM HESAPLAMASI

SGK Uzmanı İsa Karakaş, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için oluşan yeni tabloyu detaylarıyla değerlendirdi. Karakaş, TÜFE’deki yükselişin etkisine dikkat çekerek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 11,21’e ulaştığını söyledi. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme farkı ile daha yüksek bir zam alacağını belirten Karakaş, “Memur ve memur emeklisinin zammı, toplu sözleşmeden gelen yüzde 11’lik oran da eklenince yüzde 17,57 ile kesinleşti” ifadelerini kullandı.

YENİ MAAŞ HESAPLAMALARI ORTAYA ÇIKTI

Karakaş, güncel verilere göre yeni maaşların şekillenmesini de paylaştı. En düşük emekli maaşı ve memur emeklisi maaşlarının artacağı, aile yardımı dahil memur maaşlarının ise yeni zam oranlarıyla yükseliş göstereceği belirtildi.

ANKARA’DAN KRİTİK KULİS BİLGİSİ

Zam hesaplamalarının ardından dikkat çeken açıklama ise Ankara’dan gelen kulis bilgisi oldu. Karakaş, “Seyyanen zam gelmeden emekliler rahat edemez. Bu konu Ankara’da yeniden alevlendi, hükümetin gündemine girdi” dedi. Memur emeklilerine uzun süredir seyyanen zam yapılmadığını hatırlatan Karakaş, emeklilerin gözü bu rakamda olduğunu belirtti.

SEYYANEN ZAM SENARYOSU MASADA

Kulislerde konuşulan en güçlü ihtimal olan seyyanen zam senaryosunun rakamsal etkisi de uzman tarafından açıklandı. Seyyanen zam yapılması halinde SSK–Bağ-Kur emeklisi ve memur emeklisi maaşlarının önemli ölçüde artacağı ifade edildi.

MAAŞ EŞİTLEME FIRSATI BU DÖNEM ZAYIF

Emeklilerin merak ettiği maaş eşitlemesi konusunda ise Karakaş, “SSK–Bağ-Kur emeklileri ‘bize eşitleme olacak mı?’ diye soruyor. 2023’te vardı ama bu dönem maalesef sıcak bakılmıyor” diyerek beklentilerin sınırlı olduğunu vurguladı.

GÖZLER ANKARA’YA ÇEVRİLDİ

Emekli maaşlarına yapılacak zamda son viraja girilmiş durumda. Hem TÜFE verileri hem de toplu sözleşme farkı tabloyu büyük ölçüde belirlerken, asıl merak konusu Ankara kulislerinde yeniden alevlenen seyyanen zam ihtimali. Karakaş’ın paylaştığı bilgiler, milyonlarca emeklinin beklentilerini artırmış durumda.