SGK uzmanından emeklilere kötü haber: 'Tekrar hatırlatıyorum temmuz ayında...'

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş’ın köşe yazısına göre, 3 temmuz 2025’te TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca memur, SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin maaş artış oranları netleşecek. Karakaş, memur emeklilerinin zam oranının yine beklentilerin altında kalacağına dikkat çekiyor.

FARKLI SİSTEMLER MEMUR EMEKLİLERİNİ MAĞDUR EDİYOR

Karakaş’ın aktardığına göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri altı aylık enflasyon oranına göre zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaş güncellemesi toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre yapılıyor. Bu ayrım, memur emeklileri için ciddi bir mağduriyet yaratıyor.

Sosyal medya tepkilerine de işaret eden Karakaş, memur emeklilerinin toplu sözleşme sisteminin yarattığı “garabet” nedeniyle uzun süredir hak kaybı yaşadığını savunuyor. Özellikle çalışan memurlara verilen seyyanen zammın emeklilere yansıtılmaması, maaşlar arasındaki farkı büyüttü.

ENFLASYON VE ZAM ORANLARI

Mayıs ayı itibarıyla 5 aylık enflasyon yüzde 15,09’a ulaşırken, memur emeklilerinin zam oranı yüzde 14,01’de kaldı. TCMB’nin haziran için yüzde 1,61’lik enflasyon beklentisi gerçekleşirse, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 16-17’ye çıkabilir. Memur emeklilerinin artışı ise yüzde 15-16 arasında kalacak.

Karakaş, çalışan memurlara verilen 16 bin 165 TL’lik seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmadığını belirterek, “En düşük memur emeklisi maaşı 19 bin 616 TL seviyesinde kalmış durumda” dedi. Bu durumun emeklilerde “onarılamaz travmalara” yol açtığını vurguladı ve geçmişte verilen eşitlenme sözlerinin tutulmadığını hatırlattı.

EŞİTLEME VE REFAH PAYI BEKLENTİSİ YOK

Yazıda, 2024 ocak ayında 12 milyondan fazla SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 11,68 oranında ilave artış yapılırken, yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisine benzer bir destek verilmediği de belirtiliyor.

İsa Karakaş’a göre, temmuz ayında memur emeklileri için refah payı ya da eşitleme görünmüyor. Karakaş, “Seyyanen zammın verilmeyeceğini zaten bilmeyen yok” ifadeleriyle beklentilerin karşılanmayacağını ifade ediyor.

Karakaş, mevcut sistem devam ederse birkaç yıl içinde 10 yıl en düşükten prim ödeyen ile 30 yıl çalışan memurların maaşlarının eşitlenebileceğini belirtiyor. Temmuz zammı için iyimser tablo çizmeden, “Tekrar hatırlatıyorum, temmuz ayında da ne refah ne de eşitleme ufukta görünmüyor” diye sözlerini tamamlıyor.