SGK uzmanından kademeli emeklilik açıklaması: 'Hükümetin oyları çok düşerse...'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 11:40

Güncelleme: 09.05.2025 - 11:40

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son dönemde artış gösteren sahte emeklilik vakalarına karşı yeni önlemler almaya başladı. Hileli boşanmalar ya da sahte sigortalılık yöntemleriyle emekli olan kişilerin tespiti halinde emeklilikleri iptal ediliyor. Emekli maaşı almaya devam edenlerden, SGK'nın usulsüzlük tespitinin kesinleşmesi durumunda, ödenen maaşlar geri talep ediliyor.

Bu çerçevede, usulsüz şekilde emekli olduğu tespit edilen kişilerden yapılmış ödemeler 10 yıl geriye dönük olarak ve faiziyle birlikte geri isteniyor. SGK, bu işlemlere ek olarak, yasa dışı faaliyetler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda da bulunuyor.

BAKAN IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında sahte emeklilikle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, “Geçen yıl 1 milyona yakın risk analizine dayalı denetim gerçekleştirdiklerini” belirterek, “Sadece hileli boşanmalar üzerinden yapılan incelemelerde 9 bin sahte boşanma yoluyla yetim aylığı alındığı tespit edildi. 7 bin 400'ü ile ilgili ödenen rakamların faiziyle geri alınması için işlem başlattık ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk” dedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK GÜNDEMDE Mİ?

EYT düzenlemesinden sonra birçok yurttaşın beklentisi kademeli emekliliğe yönelmiş durumda. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, konuya dair değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, “Şu anda AK Parti EYT yasasını çıkardığına pişman. EYT çıkmasaydı ama Türkiye'de sosyal bir patlama olurdu. AK Parti pişman oldu. Kademeli emeklilik bekleyenlerin işi zor.” ifadelerini kullandı.

Kademeli emeklilik ihtimaliyle ilgili değerlendirmelerine devam eden Erdursun, şu görüşleri dile getirdi:

"Kademeli emeklilikle ilgili 2025-2027 arasında bir gelişme olacağını düşünmüyorum. Seçime giderken hükümetin oyları çok düşerse ve panik olursa belki bir şeyler yapılabilir. Kısa vadede şu dönemde kademeli emeklilik beklemiyorum. Hükümet şu anda kasasında para çıkacak hiçbir politika izlemez şu anda."