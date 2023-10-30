SGK'de açık çığ gibi

Yayınlanma: 30.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.10.2023 - 03:47

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, SGK’nin gelir gider dengesine de yer verildi. 2022’de gelirler 971.7 milyar TL olurken giderler 1.1 trilyon TL’ye çıktı. Açık 41.7 milyar TL’ye yükseldi. Bu yıl gelirlerin 2.1 trilyon TL, giderlerin 2.2 trilyon TL, açığın da 113.2 milyar TL olması bekleniyor.

SGK’ye bütçeden yapılan transferler ise her geçen yıl artıyor. Kuruma 2021’de 254.1 milyar TL bütçe transferi yapılmıştı. Geçen yıl rakam 389.9 milyar TL’ye çıktı. Bu yıl 909.1 milyar TL bütçe transferi yapılması bekleniyor. Gelecek yıl ise bütçeden SGK’ye tam 1.5 trilyon TL transfer gerçekleştirilecek.

İŞÇİYE ‘DEVEDE KULAK’

İşsizlik Sigortası Fonu’nun varlığı ise katlanarak artıyor. Toplam fon varlığı 2022’de 124.3 milyar TL oldu. Bu yıl 174.7 milyar TL’ye ulaşması beklenen işsizlik fonu, gelecek yıl 319.6 milyar TL olacak.

Buna karşın fondan yapılan işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu ödemeleri toplam fon büyüklüğünün çok gerisinde kalıyor. Bu giderler 2021’de pandeminin de etkisiyle 17.9 milyar TL’ydi. Geçen yıl 9.5 milyar TL’ye düştü. Bu yıl 17.4 milyar TL olması bekleniyor. Gelecek yıl ise 319.6 milyar TL’ye ulaşan fondan, emekçiye işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu kapsamında sadece 31.1 milyar TL verilecek.