Şifalı bitkilerden kadın kooperatifine can suyu

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Önce Osmaniye’nin safranı, ardından Ordu’nun taflanı, Bursa’nın ekinezyası, Menemen’in aynısefası şimdi de mavi kantaron... ABC Deterjan’ın beş yıldır Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle yürüttüğü Yerli Yerinde Projesi’nin yeni adresi Kars ve bölgeninin “mavi kantaron”u.

Mavi kantaron ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Özellikle yağı çok değerli olan bitkinin ABC Deterjan’ın desteklediği bir proje haline gelmesi Oğuzlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sondem Yıldırım öncülüğünde oluyor.

HEDEF 500 KADIN ÇİFTÇİ

ABC Deterjan ve İl Tarım Müdürlüğü kadınların eğitiminden, tesis kurulumuna kadar destek veriyor. Yıllardır kurduğu hayali gerçekleştiren Sondem Yıldırım, “Burada mavi kantaron yağı yaparak piyasaya satacağız. İhracat potansiyelimiz de var” diyor.

ABC Deterjan Pazarlama Direktörü Deniz Özyer, Yerli Yerinde Projesi için Anadolu’nun her yerinden kendilerine başvuru geldiğini belirtiyor. Proje için de şunları anlatıyor:

“Buradan 20 kadının ekmek yiyecek olması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Yaklaşık 350 kadın bu proje sayesinde gelir elde edebiliyor. 2025 yılına kadar ABC ile Yerli Yerinde projesi sayesinde 500 kadının gelir elde etmesi için çalışacağız. Ekimde tüm kooperatiflerimizi bir araya getirerek kaynaşmalarını ve sinerjilerini artırmalarını sağlayacağız.”