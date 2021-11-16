Sıfır otomobilde fiyat oyunu
Otomotiv pazarındaki daralma, fiyatlarda yaşanan sıkıntıları beraberinde getirdi.
Otomotiv sektöründe tedarik ve fiyatlamada yaşanan sıkıntılar piyasadaki alım-satım davranışları üzerinde de önemli etkiler yarattı.
Bloomberg HT yayınına katılan Gerçek Oto Otomotiv Grup Başkanı Serkan Sucu, sıraya girip arabalarını alan müşterilerin 1-3 gün içinde aldıkları arabayı satışa çıkardığını belirtti.
'TALEBE KARŞILIK VERMEDE ZORLANIYORUZ'
Sucu, ''Sektörde otomobil tedarik sıkıntısı oldukça yüksek. Doların artacağı beklentisiyle talepler öne çekildi. Öne çekilen talebe karşılık vermede zorlanıyoruz'' dedi.
'TESLİM ZAMANINDAKİ FİYAT GEÇERLİ
Sucu, sektörde nakit ödeme yapan müşterilere bile teslim zamanındaki fiyatın geçerli olacağı yönünde açıklamalar yapıldığını belirtti.
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