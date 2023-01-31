Sigara devi British American Tobacco Samsun fabrikasında grev kararı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 04:05

Tekgıda-İş Sendikası,ekimde başlayan toplusözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle British American Tobacco (BAT) Samsun Sigara Fabrikası’nda greve çıkma kararı aldı.

Tekgıda-İş Sendikası Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, 6 Şubat’ta greve çıkılacağı belirtildi. Açıklamada, “İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulları görmeyen, kendi büyümesinden çalışanına pay vermek istemeyen, sadece şirketi kâr ettirmek anlayışıyla hareket eden anlayış, bu kararın alınmasından sorumludur” denildi.

LCW İŞÇİLERİNDEN KUTLAMA

Öte yandan LC Waikiki Depo’da Kod 46 ile işten atılan Limter İş üyesi işçiler, 19 gün süren direnişin ardından kazandıkları kazanımı duyurdu. Dün Cevahir AVM önünde toplanan işçiler halaylarla kazanımlarını kutladı. Kutlamada konuşan Limter İş Sendikası Başkanı Kamber Saygılı ise bu kazanımın büyük bir dayanışma sonucu gerçekleştiğini belirterek destek olan tüm çevrelere teşekkür etti.