Schneider Enerji’deki grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’ndeki Schneider Enerji işçilerinin başlattığı grevi, ‘milli güvenliği bozduğu’ gerekçesiyle 60 gün erteledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 00:46
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Birleşik Metal-İş Sendikası, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Kocaeli'de bulunan Schneider Enerji fabrikasında işçilerin dün saat 10.00 itibariyle greve çıktığını duyurmuştu.

Sendika, GE Grid Solutions ve Hitachi Energy ile greve saatler kala toplu sözleşme imzalarken Schneider Enerji'ye grev pankartını asmıştı.

SCHNEIDER ENERJI’DEKI GREV ERDOĞAN KARARIYLA ERTELENDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan grev erteleme kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayında yayınlandı.

Kararda şöyle denildi:

“Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Kocaeli ili Çayırova ilçesinde yer alan iş yerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.”



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