Erdoğan, Birleşik Metal-İş’in bir grevi için daha erteleme kararı imzaladı
Kocaeli'ndeki işletmede Birleşik Metal-İş Sendikası'nın aldığı grev kararı Cumhurbaşkanı tarafından 2 ay ertelendi. AKP iktidarı döneminde toplam 20 grev yasaklandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Metal-İş sendikasının bir grevi için daha ‘milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü’ gerekçesiyle 60 gün süreyle erteleme kararı imzaladı.
Söz konusu erteleme, Birleşik Metal-İş’in Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Kocaeli Çayırova’daki grevi için getirildi.
Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.
Daha önce 13 Aralık’ta Erdoğan Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarının Kocaeli’ndeki grev kararlarının ‘milli güvenliği bozucu nitelikte’ görüldüğü için 60 gün süreyle ertelenmesine karar vermişti.
Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63’üncü maddesi gereğince verildi.
Erdoğan dört sene önce partisinin il başkanları toplantısında “Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Şimdi grevler yok. Grev olmuyorsa işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun demektir” demişti.
AKP DÖNEMİNDE ERTELENEN GREVLER
- 2003: Petlas AŞ (Petrol İş)
- 2003: Şişecam (Kristal İş)
- 2004: Şişecam (Kristal İş)
- 2004: Prielli, Good Year, Brisa (Lastik İş)
- 2005: Erdemir Madencilik (T. Maden İş)
- 2014: Şişecam (Kristal İş)
- 2014: Çayırhan ve Çöllolar Kömür İşl. (T. Maden İş)
- 2015: MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi (Birleşik Metal İş)
- 2017: Asil Çelik (Birleşik Metal İş)
- 2017: Emis Grup (Birleşik Metal İş)
- 2017: Akbank (Banksis)
- 2017: Şişecam (Kristal İş)
- 2017: Meraf İlaç (Petrol İş)
- 2018: MESS Grup (Birleşik Metal İş, Türk Metal, Çelik İş)
- 2018: Soda Kroman-Şişecam (Kristal İş)
- 2019: İzban (Demiryol İş)
- 2020: Soda Sanayi AŞ (Petrol İş)
- 2022: Bekaert (Birleşik Metal İş)
- 2022: Bekaert (Öz Çelik İş)
- 2023: Schneider Enerji (Birleşik Metal İş)
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