Erdoğan, Birleşik Metal-İş’in bir grevi için daha erteleme kararı imzaladı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:41

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 10:15

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Metal-İş sendikasının bir grevi için daha ‘milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü’ gerekçesiyle 60 gün süreyle erteleme kararı imzaladı.

Söz konusu erteleme, Birleşik Metal-İş’in Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Kocaeli Çayırova’daki grevi için getirildi.

Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Daha önce 13 Aralık’ta Erdoğan Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarının Kocaeli’ndeki grev kararlarının ‘milli güvenliği bozucu nitelikte’ görüldüğü için 60 gün süreyle ertelenmesine karar vermişti.

Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63’üncü maddesi gereğince verildi.

Erdoğan dört sene önce partisinin il başkanları toplantısında “Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Şimdi grevler yok. Grev olmuyorsa işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun demektir” demişti.

AKP DÖNEMİNDE ERTELENEN GREVLER