Grevlere yasak! AKP, 20 yıllık iktidarında işçilere engel oldu

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 07:41

AKP 20 yıllık iktidarı boyunca grev yasaklamayı standart hale getirdi. Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Kocaeli’deki Schneider Enerji’de alınan grev kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ertelendi. Erteleme sonunda anlaşma sağlanamazsa süreç hakeme taşınacağı için bu, grevin fiilen “yasaklanması” anlamına geliyor. Birleşik Metal-İş “yasağı tanımayacaklarını” açıkladı.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 5 farklı işletme ve yaklaşık 2 bin işçi adına yürütülen toplu iş sözleşmelerinde uyuşmazlığın çözülemediği tek işyeri Green Transfo Energy (Schneider Enerji) oldu.

Anlaşma sağlanamayınca grev başlarken ikinci gün cumhurbaşkanı grevi “milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü” gerekçesi ile 60 gün erteledi. Yasaya göre, erteleme üzerine, belirlenen arabulucu, uyuşmazlığın çözümü için çalışıyor. Anlaşma sağlanamazsa, altı iş günü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulu’nca çözülüyor. Bu karar da kesin nitelik taşıyor. Aksi halde işçi sendikasının yetkisi düşüyor. Bu nedenle de karar fiilen “grevin yasaklanması” anlamına da geliyor.

AYM ‘HAK İHLALİ’ DİYOR

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bunun hak ihlali olduğuna yönelik kararı bulunuyor. AYM, Birleşik Metal-İş’in 2015’te 38 işyerindeki 15 bin işçiyi kapsayan grevinin ertelenmesini hak ihlali saymıştı.

YASAĞI TANIMADILAR

Kocaeli Çayırova’da faaliyet yürüten yabancı sermayeli Schneider Enerji’nin Birleşik Metal-İş üyesi işçileri ise kararı tanımadıklarını greve devam edeceklerini duyurdu. Sendika Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Bizim için sürpriz olmadı. Bu karar patron sevicilikten başka bir şey değil” dedi.

Hukukçu Dr. Murat Özveri ise “Milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu söyleniyor ancak somut bir bağlantı kurulması gerekirken böyle bir bağlantı kurulmadan, gerekçe bile söylenmeden grevler yasaklanıyor” dedi.



20 YILDA 20 YASAK

AKP iktidarında “ertelenen” 20 grevden bazıları şöyle:

“2003: Petlas AŞ (Petrol İş), 2003: Şişecam (Kristal-İş), 2004: Şişecam (Kristal-İş), 2004: Pirelli, Good Year, Brisa (Lastik-İş), 2005: Erdemir Madencilik (Türkiye Maden-İş), 2014: Şişecam (Kristal-İş), 2015: MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi (Birleşik Metal-İş), 2017: Asil Çelik (Birleşik Metal-İş), 2017: Emis Grup (Birleşik Metal-İş), 2017: Akbank (Banksis), 2017: Şişecam (Kristal İş), 2018: MESS Grup (Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal-İş, Çelik İş), 2018: Soda Kromsan - Şişecam (Petrol-İş), 2019: İzban (Demiryol İş), 2020: Soda Sanayi AŞ (Petrol İş), 2022: Bekaert (Birleşik Metal İş)