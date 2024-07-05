Sigara ve içkiye zam geldi! İşte yeni fiyatlar...

Yayınlanma: 05.07.2024 - 10:26

Güncelleme: 05.07.2024 - 10:26

TÜİK’e göre enflasyon haziran ayında yüzde 1,64; yıllık bazda ise yüzde yüzde 71,60 arttı.

TÜİK’in altı aylık üretici enflasyonu verilerini açıklamasının ardından alkollü içki ve sigaraya yansıtılan özel tüketim vergisi (ÖTV) miktarı da arttı.

ÖTV artışıyla birlikte PM Marlboro sigara ve mey Diego rakı grubuna zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar zamlı listeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte yeni fiyatlar: