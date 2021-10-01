Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik Meclis Başkanlığı'nda
AKP'li milletvekilleri, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sundu.
AKP, vergi başta olmak üzere ekonomiyle ilgili çeşitli konularda değişiklik öngören 65 maddelik yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında vergi mükellefleriyle ilgili; esnaf, çiftçi ve bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin, yeni yasama yılında Meclis'e sunulacağını bildirmişti.
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