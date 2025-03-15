Yayınlanma: 15.03.2025 - 09:08

Güncelleme: 15.03.2025 - 09:19

Sigaraların özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı ile maktu vergi tutarında değişikliğe gidilirken ÖTV'nin kompozisyonunda düzenleme yapıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kararla vergi gelirlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde ÖTV'nin kompozisyonunda değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, sigaraların ÖTV oranında indirim yapılırken bu indirimden kaynaklanacak vergi gelirlerindeki azalışı telafi etmek için maktu vergi tutarında artış gerçekleştirildi.

ÇARPAN ETKİSİ İNDİRİLDİ

Düzenleme ile sigaranın çarpan etkisi 4,4'ten 3,8'e indirilirken enflasyonla mücadeleye maliye politikası olarak destek verilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Böylece maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle sigara fiyatlarında yapılması gereken artış miktarı 4,4 lira değil 3,8 lira oldu.

Bunun enflasyonist etkinin sınırlandırılması amacıyla bütçe hedefiyle uyumlu şekilde atılan maliye politikası adımı olduğu kaydedildi.