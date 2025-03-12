TBYD Başkanı duyurdu: Bir sigara grubuna daha dev zam geldi!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:26

Güncelleme: 12.03.2025 - 09:26

Sigara fiyatlarına bir kez daha zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara yeni bir fiyat artışı uygulandığını duyurdu.

12 Mart 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak zamlarla birlikte, Imperial Tobacco grubundaki sigaraların fiyatlarına zam yapıldı.

Bu kapsamda, grubun en düşük fiyatlı sigarası 74 TL’ye, en yüksek fiyatlı sigarası ise 88 TL’ye yükseldi.

GÜNCEL FİYATLAR

Son dönemde birçok sigara grubuna peş peşe zam yapılırken, güncel fiyatlar şu şekilde sıralanıyor: