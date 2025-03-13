TBYD Başkanı duyurdu: Sigaradan sonra rakı fiyatlarına büyük zam!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 14:20

Güncelleme: 13.03.2025 - 14:20

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, ünlü bir rakı markasına ve sigaralara gelen zamlara dair açıklamalar yaptı. Yeni fiyatlarla rakıların fiyatı 549 TL ile 7.250 TL arasında değişirken, sigaralar ise 76 TL ile 91 TL arasında satılıyor. Zamlara dair detaylar, Dündar’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda duyuruldu.

Erol Dündar, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, rakı fiyatlarının önemli oranda arttığını belirtti. Yeni fiyat listesinde en ucuz rakı 549 TL’den satışa sunulurken, en pahalı rakı ise 7 bin 250 TL’ye kadar ulaşabiliyor. Bu fiyat farkları, rakının hacmine ve üretim şekline göre değişiyor.

SİGARA FİYATLARI DA ZAMLANMIŞTI

Aynı zamanda, geçtiğimiz hafta sigara fiyatlarında da zam yapıldı. Dündar, Imperial Tobacco grubuna ait sigaraların fiyatlarının artığını duyurdu. Yeni zammın ardından sigaraların en ucuz fiyatı 83 TL, en pahalı fiyatı ise 91 TL’ye yükseldi.

Sigara fiyatlarında diğer artışlar da dikkat çekti. JTİ grubuna ait sigaralarda 8 TL’lik bir zam yapılırken, Esse sigaralarına yapılan zamla birlikte en ucuz fiyat 70 TL’ye, en pahalı fiyat ise 90 TL’ye çıktı. Bat sigaralarına yapılan zammın ardından, fiyatlar 75 TL ile 91 TL arasında değişirken, Philip Morris sigara grubunun en ucuz sigarasının fiyatı ise 80 TL oldu.