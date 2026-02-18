Sigaraya bir zam daha: Philip Morris grubunda en düşük fiyat 105 TL oldu!

Sigara fiyatlarına bir zam daha yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunda fiyatların güncellendiğini duyurdu. Yeni tarifenin yürürlüğe girdiği açıklandı.

PHILIP MORRIS GRUBUNDA FİYATLAR YÜKSELDİ

Zamlanan listeye göre Philip Morris grubundaki birçok üründe fiyat artışı yapıldı. Düzenleme sonrası grubun en düşük fiyatlı sigarası 105 TL’ye yükselirken, en pahalı ürünün fiyatı 115 TL oldu. Zamlı fiyatlar 18 Şubat 2026 itibarıyla bayilerde uygulanmaya başlandı.

İLK ZAM JTI GRUBUNDAN GELMİŞTİ

İlk fiyat artışı açıklaması ise Japan Tobacco International (JTI) grubundan gelmişti. Güncellenen listeye göre grubun en düşük fiyatlı sigarası 100 TL’ye çıkarken, en pahalı ürünün fiyatı 115 TL olarak belirlendi.

Artış yalnızca paket sigaralarla sınırlı kalmadı. Sarmalık tütün ürünlerinde de fiyat değişikliğine gidildi. Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL’ye yükseldi.

SİGARA KULLANIMINA İLİŞKİN UYARI

Öte yandan sigara kullanımı, akciğer kanserinin en yaygın nedenleri arasında gösteriliyor. Sigara dumanının aktif içici dışında kalan kişiler tarafından solunması olarak tanımlanan "pasif içiciliğin" de akciğer kanseri riskini yüzde 24 oranında artırdığı belirtiliyor.