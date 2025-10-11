Sigaraya büyük zam geliyor... Tarih belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.10.2025 09:31:00
Sigara fiyatlarına Ekim ayı içinde yeni bir zam geleceğini açıklayan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, artış miktarının 5 TL civarında olacağını söyledi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu.

5 TL ZAM GELECEK

TELE1'e konuşan Erol Dündar, sigara fiyatlarına yönelik zammın Ekim ayı içinde gelmesini beklediklerini ve artış miktarının 5 TL civarında olacağını aktardı.

Sigara fiyatlarına yönelik son zam, Temmuz ayının sonu ve Ağustos ayının başında gelmişti.

YENİ YILDA DA ZAM BEKLENİYOR

TBYD Başkanı Erol Dündar, ÖTV güncellemesiyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış beklediklerini ifade etti.

