Sigaraya yapılan zamlar dur durak bilmiyor! İşte güncel fiyatlar

Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:27

Güncelleme: 08.01.2024 - 10:30

Tütün ürünlerinde 'ÖTV' düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yeni yıldan itibaren sigaradan alınan vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düştü. Ancak maktu vergi 1,14 liradan 4,80 liraya çıktı.

Kararın ardından sigara fiyatlarına peş peşe zamlar yansıdı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, fiyat artışı gerçekleşen sigara gruplarını tek tek duyurdu.

İlk zam sigara markası jti grubuna geldi. Zamlardan sonra en düşük sigara fiyatı 52, en yüksek sigara fiyatı ise 60 TL oldu.

Dündar, bir diğer sigara markası PM grubuna da 2 ila 3 TL arasında KDV'ye bağlı olarak zam geçişi olduğunu belirtti. Zamların ardından en düşük sigara fiyatı 54, en yüksek sigara fiyatı ise 70 TL oldu.

TBYD Başkanı Erol Dündar, geçtiğimiz günlerde de bir sigara markasına daha zam geldiğini duyurdu. Grubun en düşük sigara fiyatı 40 TL olurken en pahalısı ise 65 lira oldu.

Erol Dündar, TT ve Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldiğini açıklamıştı.

TT grubunun en pahalı sigarası 56 TL, en ucuzu ise 45 lira olarak belirlendi. Imperial Tobacco grubunun ise en pahalı sigarası 60 lira olurken en ucuzu da 49 lira oldu.