Sigaraya zam geldi! İşte en yüksek ve düşük sigara fiyatları
Tüm sigara fiyatları bugünden itibaren 2 TL zamlandı. En yüksek sigara fiyatı 33.50 lira oldu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından sigaraya 15 Ekim'den itibaren zam geçişi olacağını duyurmuştu.
"UZUN SÜREDİR BEKLETİLEN ZAMDI"
Cumhuriyet.com.tr'ye 14 Ekim'de açıklamalarda bulunan Dündar, "Bugün liste yayımlandı. Sigaraya yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 TL zam geliyor. Bu zam uzun süredir bekletilen zamdı "dedi.
Bugün ise diğer iki sigara grubu da güncel fiyat listelerini yayımladı. Böylece bugünden itibaren geçerli olmak üzere sigara fiyatlarına 2 TL zam geldi.
EN PAHALI SİGARA 33.50 TL
En yüksek sigara fiyatı gram şeklinde tütün ürünüyle 33.50 TL olurken en düşük sigara fiyatı ise 25 TL oldu. Zam gelen sigara grubundaki diğer fiyatlar ise 30 TL, 31 TL,32 TL ve 32,50 TL olarak belirlendi.
Sene başından bu yana sigaraya 5 kere zam yapıldı. Temmuz ayının başında yapılan 2 liralık zamdan sonra eylül ayında da bir zam kaydedilmişti.
Dündar'ın paylaşımı şöyle:
#sigara ya #ZamGeldi bu gün itibari ile bütün sigara lara zam gelmiş oldu pic.twitter.com/ho5nd8hUBM— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) October 17, 2022
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