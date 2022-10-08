Konya'da kaçak cep telefonu ve sigara satışına 3 gözaltı

08 Ekim 2022 Cumartesi, 14:03

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak cep telefonu ve sigara satışına yönelik operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 3 kişi, gözaltına alındı.

KAÇAK ÜRÜNLERE EL KONULDU

Aramalarda ise gümrük kaçağı 49 cep telefonu ve çeşitli miktarlarda bandrolsüz makaron, puro, sigara ile tütün ele geçirildi. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.