Konya'da kaçak cep telefonu ve sigara satışına 3 gözaltı

Konya'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara satışı yapan 3 kişi, gözaltına alındı.

DHA
08 Ekim 2022 Cumartesi, 14:03
Konya'da kaçak cep telefonu ve sigara satışına 3 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak cep telefonu ve sigara satışına yönelik operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 3 kişi, gözaltına alındı.

KAÇAK ÜRÜNLERE EL KONULDU

Aramalarda ise gümrük kaçağı 49 cep telefonu ve çeşitli miktarlarda bandrolsüz makaron, puro, sigara ile tütün ele geçirildi. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


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